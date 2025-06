Ferrari alla conquista del mare con Hypersail. Elkann: “Più navicella spaziale che barca”

Maranello, 25 giugno 2025 - Dalla pista al mare aperto. È questa la nuova sfida di Ferrari che cambia orizzonte e apre le porte al suo progetto più visionario: si chiama Hypersail, è una barca a vela foiling elettrica e rappresenta il primo progetto nautico della casa di Maranello. A guidare l’impresa è Giovanni Soldini, veterano delle grandi regate oceaniche, che affiancherà il team Ferrari in questa nuova avventura, unendo la tradizione racing della Rossa all’innovazione della vela da competizione.

Il progetto

Il cuore del progetto è un monoscafo oceanico volante di 100 piedi, frutto della matita del designer francese Guillaume Verdier. Una barca mai vista prima, capace di stabilizzare il proprio volo su tre punti d’appoggio, tra cui una chiglia basculante e foil laterali che si alternano a sorreggere lo scafo sopra l’acqua. E come ogni progetto Ferrari che si rispetti, anche Hypersail punta a combinare prestazioni estreme, affidabilità e design, in un equilibrio che John Elkann — presidente di Ferrari e Stellantis — definisce “più una navicella spaziale che una barca”.

La sfida dietro Hypersail

Nonostante le suggestioni inevitabili, il progetto Hypersail non ha come obiettivo l’America’s Cup. “È una competizione affascinante, ma troppo regolamentata — ha spiegato Elkann — mentre noi vogliamo esplorare nuove possibilità, senza vincoli”. Prima delle regate, però, verrà il tempo del collaudo: “Vogliamo prima capire come funziona, cosa può fare davvero — ha sottolineato Soldini — poi qualche idea per le regate verrà di sicuro”. Anche sull’equipaggio si naviga a vista: l’obiettivo è di contenerlo tra otto e dieci persone, ma molto dipenderà dalle dinamiche reali a bordo. Intanto, a Maranello, 20 persone lavorano full time al progetto, con altre 80-100 coinvolte in vari settori dell’azienda.

Quando entrerà in commercio

Attualmente in costruzione in Italia, il prototipo sarà varato nel 2026. Per ora è ancora un concept in continua evoluzione, tra algoritmi e prove al simulatore. “Quando esce dai parametri il simulatore si autodistrugge — scherza Soldini — ma mi hanno assicurato che nella realtà sarà più tranquilla”. La barca sarà inoltre completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, una primizia assoluta per una barca di queste dimensioni. A chi chiede se Hypersail potrà mai essere prodotta in serie, la risposta è netta: “Per ora no — precisa Soldini — l’obiettivo non è vendere barche volanti come le auto”. Per adesso, Ferrari rimane concentrata sull’innovazione, pronta a scrivere una nuova pagina nella storia delle competizioni, questa volta sull’acqua. Un progetto che, come ha ribadito Elkann, rappresenta “il meglio di Ferrari quando lavora insieme come collettivo”. E se i sogni più arditi della Rossa possono volare anche sopra le onde, il mare potrebbe presto diventare il nuovo terreno di conquista per il Cavallino Rampante. E poi, resta lo spazio.