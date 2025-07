Ferrari, Ferrero e Barilla: le aziende con la migliore reputazione in Italia

Roma, 11 luglio 2025 – Il Made in Italy conquista la scena nazionale: Ferrari, Ferrero e Barilla dominano ancora una volta il podio delle aziende con la migliore reputazione in Italia nel 2025, superando colossi internazionali come Ikea, Microsoft e Disney. Per il terzo anno consecutivo, il trio si conferma al vertice in un prestigio che sembra non conoscere crisi. A sancire questo risultato è Merco Imprese Italia, uno dei più autorevoli osservatori a livello mondiale sulla reputazione aziendale.

La classifica: Ferrari al primo posto

Ferrari conquista il primo posto nella classifica delle aziende con la migliore reputazione in Italia, seguita da Ferrero al secondo posto e Barilla al terzo. È quanto emerge dalla terza edizione di Merco Imprese Italia 2025, presentata durante un evento organizzato dall’Associazione della Stampa Estera in collaborazione con Open Gate Italia. Nel ranking delle prime dieci aziende italiane per reputazione figurano anche Luxottica al quarto posto, Intesa Sanpaolo al quinto, Apple al sesto, Lavazza settima, Ikea ottava, Lego nona e Lamborghini chiude la top ten. Tra i nuovi ingressi nella classifica delle prime 100 aziende spiccano Amazon (19°), Fineco Bank (23°), Brembo (42°), Leroy Merlin (44°), Bper (62°), Ebay (67°), Mediobanca (68°), De Longhi (73°), Sorgenia (75°), Dhl (77°), Banco BPM (78°), Zalando (80°), Hera (85°), Trenitalia (89°), Cirio (90°), Engie (94°), Acciaierie d’Italia (98°), Diasorin (99°) e Iper Montebello (100°).

Come si ‘misura’ la reputazione di un’azienda?

'Misurare' la reputazione aziendale significa valutare l’immagine complessiva di un’azienda, includendo la qualità delle sue relazioni con clienti, dipendenti, partner e la società in generale. La stima si basa anche sul rispetto di alcuni valori etici come il grado di trasparenza del brand e la sua ecosostenibilità. Reputazione non è sinonimo di 'notorietà': non si sta misurando quanto un brand è conosciuto rispetto a un altro, ma piuttosto si porta avanti un'analisi che considera molteplici fattori sia qualitativi sia quantitativi. Ma come è possibile misurare un aspetto così intangibile? La risposta sta nell’attingere da molteplici fonti e, soprattutto, autorevoli. A questo scopo, Merco adotta un approccio multistakeholder, coinvolgendo non solo manager, dirigenti, giornalisti e analisti, ma anche consumatori, esperti di sostenibilità, risorse umane e altri professionisti. Solo così si può ottenere un quadro completo e affidabile della reputazione di un’azienda. Godere di una buona reputazione rappresenta un vantaggio strategico fondamentale: rafforza la fiducia dei clienti, attira investimenti e favorisce l’ingresso e la permanenza dei migliori talenti. In questo senso, Ferrari, Ferrero e Barilla si sono affermate come veri e propri modelli di eccellenza.

La soddisfazione delle aziende

La classifica prende in esame le prime 100 aziende con la migliore reputazione nel Paese. Se salire sul podio è un risultato eccezionale, entrare anche solo nella top 100 è un traguardo di tutto rispetto, che testimonia la credibilità e il valore percepito di un brand. Non a caso, sono già arrivati i primi ringraziamenti da parte dei vertici aziendali. “Siamo davvero orgogliosi di essere tra i protagonisti di questo premio per la best reputation dei marchi. È il frutto dell’impegno quotidiano di tutti i collaboratori di Lego Italia, che lavorano con passione per offrire esperienze di gioco capaci di ispirare la creatività dei bambini in tutto il mondo. Essere riconosciuti come un marchio di fiducia e responsabilità ci onora e ci spinge a costruire un futuro migliore, mattoncino dopo mattoncino”, ha dichiarato Marco Capone, general manager di Lego Italia. Un riconoscimento accolto con soddisfazione anche da Wind Tre, che conquista il primo posto nel settore telecomunicazioni: “Questo risultato conferma il nostro impegno costante per la qualità, l'affidabilità e l'attenzione verso clienti e stakeholder", ha affermato Elvira Petaroscia, Customer Engagement & Value Management Director.

Tra i nuovi ingressi in classifica spicca Brembo, che debutta direttamente al primo posto nella categoria Industria: “Siamo orgogliosi di entrare per la prima volta nella classifica Merco e di farlo in vetta. È il riconoscimento del valore della nostra reputazione, costruita in oltre 60 anni attraverso passione e innovazione”, ha commentato Luca Di Leo, Chief Communications Officer del gruppo. Grande soddisfazione anche per Aboca, prima nel settore farmaceutico: “Essere riconosciuti da Merco è per noi motivo di orgoglio. Da quasi cinquant’anni portiamo avanti un modo di fare impresa basato su un approccio One Health, che mette in relazione la salute dell’uomo, dell’ambiente e delle comunità. Questo premio conferma che la nostra visione è condivisa e riconosciuta”, ha dichiarato l’amministratore delegatto Massimo Mercati.