Ferrari fa rotta sul mondo della vela. Elkann: "Opportunità d’innovazione"

Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive". Lo ha detto John Elkann (foto), presidente della Ferrari, ieri all’assemblea degli azionisti, facendo il punto sul percorso di elettrificazione del Cavallino: "La F80 rappresenta un ulteriore passo avanti – ha spiegato – che quest’anno approfondiremo ulteriormente con la presentazione della nostra Ferrari elettrica. Guardiamo con fiducia a un altro importante capitolo della nostra storia: sarà ricco di altri momenti emozionanti e memorabili".

L’assemblea ha approvato il bilancio 2024 e la distribuzione del dividendo di 2,986 euro per ogni azione ordinaria, il 22% in più dell’anno precedente, per un importo complessivo di circa 534 milioni. La Ferrari ha chiuso il 2024 superando tutti i target indicati per l’anno: utile netto a 1,5 miliardi (+21%), ricavi netti a 6,67 miliardi (+11,8%) e 13.752 consegne (89 in più).

Andrea Ropa