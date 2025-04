Ferrari elettrica e debutto nella vela. Elkann illustra il Cavallino del futuro. Ok al bilancio

Milano, 16 aprile 2025 – “La F80 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di elettrificazione che quest'anno approfondiremo ulteriormente con la presentazione della nostra Ferrara elettrica. Restate sintonizzati”. Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti.

"Mentre continuiamo a realizzare il nostro piano aziendale, restiamo fiduciosi nel nostro futuro e ne parleremo più approfonditamente durante il nostro Capital Markets Day, il 9 ottobre. Guardiamo con fiducia a un altro importante capitolo della nostra storia: sarà ricco di altri momenti emozionanti e memorabili”, ha spiegato.

"Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive”, ha detto John Elkann. “Il varo faceva parte di una serie di esperienze senza precedenti – ha spiegato –organizzate attorno al Gran Premio di Miami. Le nostre celebrazioni hanno riunito la comunità Ferrari negli Stati Uniti e hanno messo in mostra ogni sfaccettatura delle tre anime del Cavallino Rampante: corse, auto sportive e stile di vita. Continueremo a creare altri momenti come questo per la nostra comunità in futuro, perché sappiamo che per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con i nostri clienti e tifosi, offrire un'esperienza eccezionale è importante tanto quanto un prodotto eccezionale”.

L'assemblea dei soci di Ferrari ha approvato il bilancio 2024 e la distribuzione del dividendo. Come proposto dal consiglio di amministrazione, ai soci sarà distribuito un dividendo di 2,986 euro per ogni azione ordinaria, pari a un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, per un importo complessivo di circa 534 milioni di euro.