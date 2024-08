Ferragosto da incubo per lo sciopero di EasyJet: cancellati 232 voli da e per il Portogallo

Roma, 14 agosto 2024 – Potrebbe rivelarsi un Ferragosto da incubo per migliaia di viaggiatori che hanno scelto il Portogallo come meta delle loro ferie. Uno sciopero della compagnia aerea EasyJet costringerà molti viaggiatori a rivedere i loro piani. Proprio a causa dello sciopero EasyJet è stata costretta a cancellare oltre 200 voli da e per il Portogallo.

Sarà un Ferragosto di scioperi per chi viaggia da e per il Portogallo con la compagnia aerea EasyJet. Annunciato due settimane fa, lo sciopero di tre giorni del personale di volo è stato confermato ed ha già portato alla cancellazione di centinaia di voli previsti nei giorni 15, 16 e 17 agosto.

"Avevamo in programma 1.138 collegamenti da e per il Portogallo, ma abbiamo dovuto cancellarne 232 a causa dello sciopero”, si legge in un comunicato della compagnia. Altri voli potranno ancora subire ritardi o cancellazioni, poiché quelli che hanno origine fuori dal Portogallo non sono soggetti dall'obbligo di preavviso di sciopero. Per alcune tratte, come quelle con Londra, Ginevra e Lussemburgo (dove è particolarmente forte la presenza di emigranti portoghesi) e l'isola di Madeira, il governo ha garantito i servizi minimi.

EasyJet definisce lo sciopero "inopportuno”, ma il sindacato ricorda che è stato approvato in assemblea generale con il 99% di voti e accusa i vertici della compagnia di aver ignorato tutti i tentativi di risolvere diverse questioni, tra cui la carenza di personale e l'aumento dell'orario di lavoro.