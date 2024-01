Le ferie non godute vanno pagate: vale anche per i dipendenti pubblici

Roma, 18 gennaio 2024 – Le ferie non godute vanno pagate, quando il lavoratore del pubblico impiego si dimette e non riesce ad usufruirne. A stabilirlo, in via definitiva, è una sentenza della Corte di giustizia UE. La sentenza europea boccia il divieto di monetizzazione delle ferie, previsto nella normativa italiana per i dipendenti pubblici, se anche fosse motivato da ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Ed è anche un altro elemento verso la parità di trattamento tra i lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato, dopo le recenti sentenze del Tar del Lazio sulla illegittima disparità delle visite fiscali tra pubblico e privato, e quella della Consulta sull'incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (Tfs)

Il caso esaminato dai giudici europei in Lussemburgo era stato sollevato da un funzionario del Comune di Copertino, nel Leccese, che nel 2016 ha dato le dimissioni per andare in prepensionamento, chiedendo che gli venissero pagati i 79 giorni di ferie retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro.

Il Comune si è rifiutato, sostenendo che il funzionario fosse consapevole del suo obbligo di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli.

Il Comune ha fatto anche riferimento alla norma della legislazione italiana, secondo la quale il dipendente pubblico non ha diritto in nessun caso a ricevere un'indennità finanziaria al posto delle ferie non godute, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Lecce che si è occupato del contenzioso, ha messo in dubbio che questa norma sia in linea con la direttiva Ue sull'orario di lavoro. Secondo la direttiva europea, se alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non ha usufruito di tutte le ferie annuali, ha diritto a una compensazione economica per i giorni non goduti. Posizione confermata oggi dalla Corte di giustizia Ue che ribadisce dunque che la normativa italiana per i dipendenti pubblici non è in linea con quella europea. La norma italiana infatti, vieta di versare al dipendente pubblico un'indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, in caso di dimissioni. I giudici sottolineano, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, compresa l'eventuale monetizzazione, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, come l'esigenza di contenere la spesa pubblica.

Solo nel caso in cui il lavoratore abbia deciso deliberatamente di astenersi dalle ferie, nonostante che il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere quei giorni, il diritto Ue non osta alla perdita del diritto.