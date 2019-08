Berlino, 27 agosto 2019 - Si è spento all'età di 82 anni lo storico numero uno della Volkswagen, Ferdinand Piech. Era uno degli uomini più ricchi e influenti della Germania. Un perfezionista. Ha interpretato e incarnato mezzo secolo di storia dell'auto tedesca. Il decesso in ospedale a Rosenheim, in Baviera, dove il magnate era stato trasportato d'urgenza dopo essersi sentito male in un ristorante mentre cenava con la moglie, Ursula. Nato a Vienna, classe 1937, Ferdinand Piech è unanimemente considerato il manager che ha tirato fuori la Volkswagen dall'orlo del baratro e l'ha resa un brand globale. Quando il gruppo industriale di Wolfsburg fu investito da una grave crisi, alla fine degli anni Ottanta, Piech affrontò il problema ristrutturando la catena di produzione e, nominato amministratore delegato, riuscì a riportare il colosso alla redditività e al successo commerciale, allargando ulteriormente il portafoglio con marchi prestigiosi. Sotto la sua direzione la casa automobilistica Audi, entrata poi nella galassia Volkswagen, entrò nel segmento premium, e sviluppò la mitica trazione integrale Audi Quattro e il motore diesel TDI.

Piech era ingegnere meccanico, e figlio d'arte, nipote di Ferdinand Porsche, l'inventore del famoso Maggiolino e fondatore della marchio di auto sportive di lusso a elevate prestazioni. Ha incarnato i miti dell'efficienza e della solidità dell'industria tedesca, unendo alle capacità dirigenziali e imprenditoriali una grinta non comune, la capacità di prendere decisioni tempestive coraggiose, considerato anche che i Piech e i Porsche sono le due famiglie che hanno in mano il pacchetto azionario del grande gruppo industriale, quindi guidano le scelte di fondo. Dopo una carriera durata più di quarant'anni, l'inossidabile Piech avrebbe dovuto lasciare all'età di 65 anni per statuto, ma il prestigio e le condizioni di salute gli consentirono di proseguire senza fare una piega. Solo tre anni fa fu messo alle strette, quando il board dell'azienda decise che era venuto il momento di un cambio generazionale, e sancì il prolungamento del contratto del ceo, Martin Winterkorn, entrando in rotta di collisione con Piech, che invece voleva scaricarlo e che, una volta contraddetto, dovette ritirarsi. Le dimissioni, il 25 aprile 2015, segnarono l'atto finale di uno scontro interno dal quale il mitico patron usciva, per la prima volta, sconfitto, ma a testa alta. Infatti, pochi mesi dopo, a settembre, arrivò la resa dei conti: Volkswagen sarebbe stata travolta dallo scandalo Dieselgate, che avrebbe portato all'uscita di scena dello stesso Winterkorn.

Piech ha una storia personale che non finisce più. Ha legato il suo nome alle acquisizioni di marchi di lusso quali Lamborghini e Bentley, ha rifondato la Bugatti Automobiles, ha progettato le economie di scala che hanno portato a integrare Volkswagen allargandone la sfera a di influenza geopolitica in Europa, se così si può dire, con Skoda, SEAT e Audi. Ferdinand Piëch ha lasciato il segno su decine di operazioni storiche, nel tempo ha condotto all'acquisizione pure di Scania, Man e Ducati. Uno di quelli che considerava suoi capolavori era la Porsche 911, ideata da Ferry Porsche e sviluppata successivamente da Alexander Porsche, che perfezionò ulteriormente nel corso degli anni. Sua anche l'idea di realizzare la Bugatti Veyron, la supercar più veloce, potente e costosa mai vista al mondo, tra quelle omologate per impiego stradale. Fu eletto Car Executive of the Century nel 1999 e il suo nome campeggia in America, nella Automotive Hall of Fame. Da neolaureato in ingegneria si era cimentato pure nella progettazione di motori per la Formula 1, e nel 1977 si dedicò allo sviluppo della Audi da competizione che correva nel campionato mondiale rally.

.