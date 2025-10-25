Giovedì 23 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Economia
Cos'è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché può risollevare le sorti dell'Ue
25 ott 2025
ANTONIO PETRUCCI
Economia
Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché può risollevare le sorti dell’Ue

L’ex premier ha parlato di questa strategia di sopravvivenza economica basata sull'efficienza e sulla flessibilità ricevendo il premio Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale

Roma, 25 ottobre 2025 – Ricevendo il prestigioso Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, in Spagna, Mario Draghi ha indicato il “federalismo pragmatico” come l'unica via d'uscita per l'Unione Europea di fronte alle sfide geopolitiche, dalla difesa all'energia. ​Il federalismo pragmatico, come declinato dall’ex premier italiano, non è un sogno ideologico, ma una strategia di sopravvivenza economica basata sull'efficienza e sulla flessibilità. Il suo discorso ha trasformato il ritiro di un premio in un potente appello programmatico per l'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

SPAIN-PRINCESA DE ASTURIAS-AWARDS-ROYALS
Mario Draghi tiene un discorso dopo essere stato insignito del Premio Princesa de Asturias per la cooperazione internazionale (Ansa)

​La necessità economica batte l'ideologia

​Per Draghi, l'Europa si trova in un momento cruciale: il mondo si sta trasformando radicalmente, ma l'Unione fatica a rispondere con la velocità e la scala necessarie. La radice del problema non è solo una crisi di fiducia o di valori, ma un fallimento istituzionale nel tradurre la necessità in azione.​ In un contesto economico dove potenze come Stati Uniti e Cina agiscono con forte unitarietà strategica, l'Europa non può più permettersi i meccanismi lenti dell'unanimità o della mera consultazione intergovernativa. ​Il federalismo pragmatico diventa quindi un imperativo economico basato su:

1) ​Coalizioni di volenterosi: invece di attendere l'assenso di tutti i 27 Stati membri, i Paesi che hanno i mezzi e la volontà devono unire ricerca, investimenti e sviluppo in aree strategiche (come semiconduttori, intelligenza artificiale, difesa e infrastrutture energetiche). Questo permetterebbe di competere con le potenze globali, massimizzando il ritorno sugli investimenti;

2) ​Azione oltre i trattati lenti: Draghi ha esplicitamente proposto un federalismo “flessibile e capace di agire al di fuori dei meccanismi più lenti del processo decisionale dell'Ue”. In termini economici, questo significa liberare gli investimenti strategici dalle pastoie burocratiche e politiche. In tal senso, un esempio virtuoso è rappresentato dal Next Generation EU (PNRR), un meccanismo di debito e spesa comune nato in emergenza, ma che ha dimostrato la capacità dell'Europa di agire quando spinta dalla necessità;

3) ​Governance del rischio condiviso: l'integrazione pragmatica implica la condivisione di rischi (come il debito comune per investimenti) e di benefici. Ciò è fondamentale per finanziare la transizione energetica e il riarmo, costi che non possono gravare sui singoli bilanci nazionali senza compromettere la stabilità.

​Un progetto con nuova legittimità

​Dunque nella visione di Draghi, il federalismo pragmatico risolverebbe il deficit democratico creando una costruzione dal basso: il sostegno popolare non viene chiesto per l'astratto “sogno federale”, ma per obiettivi concreti e risultati tangibili. ​In definitiva, l'appello di Draghi è chiaro: l'Europa deve agire non per paura del declino, ma per orgoglio di ciò che può ancora realizzare.

La pragmatica economica è lo strumento per rinnovare la fiducia dei cittadini e garantire la sovranità europea di fronte a un mondo in rapida riscrittura degli equilibri di potere. Del resto, la domanda retorica che ha rivolto alla platea – “quanto grave deve diventare una crisi affinché i nostri leader uniscano le forze e trovino la volontà politica di agire?” – sintetizza la perplessità di quanti vedono nell’immobilismo politico una colpevole impasse, un’incapacità di affrontare con competenza e rapidità le molteplici sfide che l’attuale, complicato scenario geopolitico pone.

