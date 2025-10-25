Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché può risollevare le sorti dell’Ue

Roma, 25 ottobre 2025 – Ricevendo il prestigioso Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, in Spagna, Mario Draghi ha indicato il “federalismo pragmatico” come l'unica via d'uscita per l'Unione Europea di fronte alle sfide geopolitiche, dalla difesa all'energia. ​Il federalismo pragmatico, come declinato dall’ex premier italiano, non è un sogno ideologico, ma una strategia di sopravvivenza economica basata sull'efficienza e sulla flessibilità. Il suo discorso ha trasformato il ritiro di un premio in un potente appello programmatico per l'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Mario Draghi tiene un discorso dopo essere stato insignito del Premio Princesa de Asturias per la cooperazione internazionale (Ansa)

​La necessità economica batte l'ideologia

​Per Draghi, l'Europa si trova in un momento cruciale: il mondo si sta trasformando radicalmente, ma l'Unione fatica a rispondere con la velocità e la scala necessarie. La radice del problema non è solo una crisi di fiducia o di valori, ma un fallimento istituzionale nel tradurre la necessità in azione.​ In un contesto economico dove potenze come Stati Uniti e Cina agiscono con forte unitarietà strategica, l'Europa non può più permettersi i meccanismi lenti dell'unanimità o della mera consultazione intergovernativa. ​Il federalismo pragmatico diventa quindi un imperativo economico basato su:

1) ​Coalizioni di volenterosi: invece di attendere l'assenso di tutti i 27 Stati membri, i Paesi che hanno i mezzi e la volontà devono unire ricerca, investimenti e sviluppo in aree strategiche (come semiconduttori, intelligenza artificiale, difesa e infrastrutture energetiche). Questo permetterebbe di competere con le potenze globali, massimizzando il ritorno sugli investimenti;

2) ​Azione oltre i trattati lenti: Draghi ha esplicitamente proposto un federalismo “flessibile e capace di agire al di fuori dei meccanismi più lenti del processo decisionale dell'Ue”. In termini economici, questo significa liberare gli investimenti strategici dalle pastoie burocratiche e politiche. In tal senso, un esempio virtuoso è rappresentato dal Next Generation EU (PNRR), un meccanismo di debito e spesa comune nato in emergenza, ma che ha dimostrato la capacità dell'Europa di agire quando spinta dalla necessità;

3) ​Governance del rischio condiviso: l'integrazione pragmatica implica la condivisione di rischi (come il debito comune per investimenti) e di benefici. Ciò è fondamentale per finanziare la transizione energetica e il riarmo, costi che non possono gravare sui singoli bilanci nazionali senza compromettere la stabilità.

​Un progetto con nuova legittimità

​Dunque nella visione di Draghi, il federalismo pragmatico risolverebbe il deficit democratico creando una costruzione dal basso: il sostegno popolare non viene chiesto per l'astratto “sogno federale”, ma per obiettivi concreti e risultati tangibili. ​In definitiva, l'appello di Draghi è chiaro: l'Europa deve agire non per paura del declino, ma per orgoglio di ciò che può ancora realizzare.

La pragmatica economica è lo strumento per rinnovare la fiducia dei cittadini e garantire la sovranità europea di fronte a un mondo in rapida riscrittura degli equilibri di potere. Del resto, la domanda retorica che ha rivolto alla platea – “quanto grave deve diventare una crisi affinché i nostri leader uniscano le forze e trovino la volontà politica di agire?” – sintetizza la perplessità di quanti vedono nell’immobilismo politico una colpevole impasse, un’incapacità di affrontare con competenza e rapidità le molteplici sfide che l’attuale, complicato scenario geopolitico pone.