La Fed non abbassa i tassi (per colpa dei dazi). L’irritazione di Trump: “Powell sempre in ritardo”

Roma, 30 luglio 2025 – La Fed (la banca centrale americana) lascia i tassi di interesse invariati indispettendo, ancora una volta, il presidente Trump che da tempo chiede un abbassamento del costo del denaro alimentando un contrasto con il numero uno della Fed, Jerome Powell, che dura dalla seconda elezione del tycoon alla Casa Bianca.

La Fed lascia infatti i tassi di interesse invariati a dispetto delle pressioni del presidente Usa Donald Trump. Il costo del denaro negli Stati Uniti resta fermo in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%, lo stesso livello da dicembre scorso.

“So che la Fed abbasserà i tassi a settembre, non adesso”, ha detto con una certo ironia Donald Trump alla Casa Bianca ribadendo ancora una volta la delusione verso il capo della Banca Centrale, Jerome Powell. “È sempre troppo in ritardo, anche se lo facesse oggi”, ha aggiunto. Una situazione quasi paradossale visto che Powell (il cui incarico scadrà a maggio 2026) fu messo alla guida della Fed proprio da Trump nel suo primo mandato.

Alla base della decisione della Fed c’è l’analisi che vede un “rallentamento dell'economia americana”, con i principali indicatori che suggeriscono che l'attività economica del paese appare "moderata nella prima parte dell'anno”. È quanto si legge nello statement della stessa Federal Reserve al termine della due giorni di riunioni durante le quali si è deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Anche l'inflazione resta “abbastanza elevata”.

La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra la Fed e il presidente statunitense Donald Trump, che ha ripetutamente attaccato il governatore Jerome Powell per non avere ancora abbassato i tassi. Due componenti del consiglio direttivo nominati da Trump, Michelle Bowman e Christopher Waller, hanno espresso il loro dissenso in merito alla decisione, chiedendo un taglio immediato dei tassi pari allo 0,25 per cento.

"Alla Fed sono stati assegnati due obiettivi di politica monetaria: massima occupazione e prezzi stabili. Siamo consapevoli che le nostre azioni hanno un impatto sulle comunità, le famiglie e le imprese in tutto il Paese, ma tutto ciò che facciamo è al servizio della nostra missione pubblica". Lo ha ribadito il presidente della Federal Reserve Jerome Powell nella dichiarazione introduttiva alla conferenza stampa che segue la riunione del Fomc che ha deciso di mantenere fermi i tassi. Powell ha ribadito come la decisione sia basata sui dati dell'inflazione che - soprattutto nella componente core - a giugno è aumentata del 2,7%. "Le misure a breve termine delle aspettative di inflazione sono aumentate nel complesso nel corso di quest'anno, a seguito delle notizie sui dazi" ha aggiunto, osservando come "i cambiamenti nelle politiche governative continuano a evolversi e i loro effetti sull'economia rimangono incerti. L'aumento dei dazi doganali ha iniziato a riflettersi più chiaramente sui prezzi di alcuni beni, ma i loro effetti complessivi sull'attività economica e sull'inflazione restano da valutare". Secondo Powell "un'ipotesi ragionevole è che gli effetti sull'inflazione potrebbero essere di breve durata, ma è anche possibile che gli effetti inflazionistici possano invece essere più persistenti, e questo è un rischio da valutare e gestire".