Fed taglia i tassi di un quarto di punto, interessi tra il 3,75 e il 4%. Powell: “La riduzione di dicembre non è scontata”

Roma, 20 ottobre 2025 – Nuovo taglio dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della Fed. È la seconda riduzione consecutiva approvata dall’esecutivo della Federal Reserve, che oggi – con un voto a larghissima maggioranza – ha abbassato i tassi di 0,25 punti base. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,75% e il 4%: è la prima volta dalla fine del 2022 che i tassi scendono sotto il 4%.

Il taglio è stato deciso nel mezzo dello shutdown, che sta limitando la pubblicazione dei dati economici. La Federal Reserve ha anche annunciato che interromperà la sua manovra di dismissione di titoli a partire dal 1 dicembre. Ma il presidente Jerome Powell annuncia: "La decisione sul taglio di dicembre non è scontata. Valuteremo in base al quadro dei rischi”.

Powell: “Il taglio di dicembre non è scontato"

"È difficile dire" se nell'ultima riunione del 2025 ci sarà un nuovo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve "è tutt'altro che sicuro". Lo afferma il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nella conferenza stampa che segue la riunione del Fomc che ha deciso un nuovo taglio dei tassi da 25 punti base. "Mancano ancora sei settimane a dicembre – ricorda – per allora avremo nuovi dati su lavoro e inflazione. Insomma, dobbiamo vedere come sarà la situazione: peraltro se ci sarà ancora un alto livello di incertezza, questo potrebbe essere un elemento che spingerebbe alla cautela" nelle decisioni di politica monetaria.

Contrario il governatore voluto da Trump

I responsabili politici hanno votato 10 a 2 a favore del taglio del tasso di riferimento. Contrari alla misura sono stati il governatore della Fed, Stephen Miran – nominato da Donald Trump – che avrebbe optato per un taglio di mezzo punto, e il presidente della Fed di Kansas City, Jeff Schmid, che avrebbe preferito sospendere le riduzioni dei tassi in questa riunione, lasciandoli quindi invariati.

Con un voto ad ampia maggioranza, il direttorio della Banca centrale Usa (Fomc) ha deciso di ridurre i tassi di riferimento sui fed funds a una forchetta del 3,75%-4%. Secondo la Fed, la crescita negli Stati Uniti procede a un ritmo moderato, il mercato del lavoro ha mostrato un rallentamento e il tasso di disoccupazione è leggermente risalito.

Sale l’inflazione

"Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'attività economica si è espansa a un ritmo moderato scrive il Fomc nel comunicato post meeting – l'aumento dell'occupazione ha subito un rallentamento quest'anno e il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato, pur rimanendo basso fino ad agosto- Gli indicatori pià recenti sono coerenti con questi sviluppi. L'inflazione è aumentata rispetto all'inizio dell'anno e rimane piuttosto elevata. Il Comitato mira a raggiungere il massimo tasso di occupazione e inflazione al 2% nel lungo periodo".