La Fed “ascolta Trump” e taglia i tassi dello 0,25%

New York, 17 settembre 2025 – Come previsto, e come chiesto più volte negli ultimi mesi dal presidente Donald Trump, la Federal Reserve americana ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l'intervallo al 4-4,25%.

Nel comunicato in cui ha annunciato la sua decisione, il Fomc spiega che nel prossimo futuro "valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi". Inoltre, il Comitato direttivo si dichiara "fortemente impegnato a sostenere la massima occupazione e a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%" e per questo "sarebbe pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, se necessario, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento dei suoi obiettivi".

Il direttivo della Fed ha approvato il taglio con 11 voti favorevoli e uno contrario. Secondo quanto si apprende la Fed avrebbe infatti intenzione, allo stato attuale, di attuare altri due tagli entro la fine del 2025.

Emerge anche che Stephen Miran, il governatore della Fed nominato da Donald Trump, ha votato contro il taglio dei tassi da un quarto di punto. Miran, alla sua prima riunione, avrebbe preferito una riduzione da mezzo punto.

Trump era più volte entrato in contrasto con la Fed ed in particolare con il presidente Jerome Powell più volte attaccato dal tycon. Ma non solo. Trump aveva anche licenziato una componente del board.

Nella nota pubblicata, il comitato ha nuovamente definito l'attività economica “moderata”, ma ha aggiunto che “l'aumento dell'occupazione è rallentato” e ha osservato che l'inflazione “è aumentata e rimane piuttosto elevata”. Una minore crescita dell'occupazione e un'inflazione più elevata mettono in conflitto il duplice obiettivo della Fed di prezzi stabili e piena occupazione.

“L'incertezza sulle prospettive economiche rimane elevata", si legge nella dichiarazione. “Il comitato è attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato e ritiene che i rischi al ribasso per l'occupazione siano aumentati”. Il grafico 'dot plot' mostra che si prevede un taglio dei tassi nel 2026. I banchieri hanno anche indicato un altro taglio nel 2027, con la Fed che si avvicinerebbe al tasso neutrale di lungo periodo del 3%. Le proiezioni pubblicate dopo la riunione sulle condizioni economiche generali hanno registrato una crescita economica leggermente più rapida (+1,6%) rispetto alle proiezioni di giugno (+1,4%), mentre le prospettive per la disoccupazione (4,5%) e l'inflazione ('core' al 3%) sono rimaste invariate.