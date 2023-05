La Fed alza i tassi di 25 punti, attesa (e incognite) per le mosse della Bce

Milano, 3 maggio 2023 - La Fed, come previsto, ha alzato di 25 punti base i tassi d'interesse portandoli in un range tra il 5 e il 5,25 per cento. La Banca centrale statunitense, si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione, monitorerà attentamente le informazioni in arrivo e valuterà le implicazioni per la politica monetaria.

Nel determinare in che misura sia opportuno un ulteriore irrigidimento della politica per riportare l'inflazione al 2% nel tempo, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione e degli sviluppi economici e finanziari.

Il presidente della Fed Jerome Powell (Ansa)

Domani toccherà al Consiglio direttivo della Bce. Qui il quadro è più articolato e gli ultimi dati - che peraltro il capo economista Philip Lane aveva avvertito sarebbero stati rilevanti proprio per decidere il nuovo rialzo dei tassi - hanno fornito indicazioni sfaccettate. L’inflazione totale di aprile si è rivelata leggermente più elevata di marzo, al 7% , ma si è verificato anche il primo, seppur risicato, rallentamento della "inflazione di fondo", al 5,6% (cioè l'indice senza energia, alimentari e altri elementi molto volatili). E la dinamica del credito bancario nell`eurozona ha mostrato un nuovo netto peggioramento.

Le banche stringono i criteri di erogazione mentre è la stessa domanda di prestiti a calare, sia da parte delle imprese, sia da parte dei consumatori. E intanto, al di là dei dati complessivamente positivi sul Pil del primo trimestre, le imprese dell'eurozona non sembrano in forma smagliante.

In tutto questo l’ipotesi più ragionevole è che il Consiglio direttivo della Bce proceda con un rialzo da 25 punti base e continui a mantenersi tutte le opzioni aperte per la riunione di giugno, quando verranno anche aggiornate le previsioni economiche.

La Bce potrebbe anche optare per un maxi rialzo da 50 punti base, ma in questa fase potrebbe innescare reazioni negative a vari livelli. La Bce comunicherà le sue decisioni alle 14.15. Mezz`ora dopo la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa esplicativa.