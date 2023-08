Fed pronta a un nuovo rialzo dei tassi. Powell: “Inflazione ancora troppo alta”

Roma, 25 agosto 2023 - Fed pronta a un nuovo rialzo dei tassi. E anche alla Bce la questione è sul tavolo. Alla Federal Reserve "il nostro compito è di riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, e lo faremo. Anche se è calata resta troppo alta" e "siamo preparati a alzare i tassi di interesse ancora, se fosse necessario, e a mantenerli a livelli restrittivi finché saremo fiduciosi" che è orientata tornare al target. Queste le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel suo intervento al simposio di Jackson Hole.

Fed, Jerome Powell (Ansa)

Al direttorio della Federal Reserve "procederemo con attenzione quando decideremo se inasprire ancora o, invece, mantenere la linea di politica monetaria invariata e attendere ulteriori dati", ha detto ancora Powell. Il capo della Fed ha usato l`immagine del "navigare in base alle stelle con un cielo nuvoloso". E ha spiegato che ripristinare la stabilità dei prezzi è cruciale "per raggiungere entrambi gli aspetti del nostro mandato duale", che prevede il controllo dell’inflazione e, secondo aspetto, favorire la massima occupazione. "Ci servirà la stabilità dei prezzi per ottenere un periodo sostenuto di forti condizioni del mercato del lavoro - ha concluso - a beneficio di tutti".

Sul fronte Bce, il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Bce Joachim Nagel, parlando con Bloomberg tv a margine del forum, ha detto che è troppo presto per prendere in considerazione una pausa nel rialzo dei tassi. “Per me è troppo presto per pensare a una pausa”, ha spiegato, aggiungendo che in ogni caso si aspetteranno ulteriori dati prima di prendere una decisione. “Non dobbiamo dimenticare che l'inflazione è ancora intorno al 5% - ha detto Nagel -. Quindi questo è davvero troppo alto. Il nostro obiettivo è il 2%. Quindi c'è un po' di strada da fare”.

Nagel ha inoltre sottolineato come sebbene l'attività economica stia rallentando, l'inflazione core rimane vischiosa e il mercato del lavoro è “davvero piuttosto buono”.