Febbre da bond: oltre 2 miliardi. Chiusa in anticipo l’offerta di Cdp

Boom di richieste per le obbligazioni di Cdp destinate al mercato retail tanto che la Cassa chiude con un paio di settimane di anticipo il collocamento, in programma dal 7 al 27 novembre. L’offerta, infatti, termina oggi alle 13. La decisione è stata presa "in accordo" con Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di responsabili del collocamento e coordinatori dell’offerta, a seguito "dell’andamento positivo della domanda" da parte dei risparmiatori che ha portato a "superare l’ammontare massimo offerto", precedentemente aumentato da 1,5 a 2 miliardi, spiega Cdp.

Le obbligazioni hanno una durata di sei anni e prevedono una remunerazione mista: a tasso fisso del 5% per i primi tre anni e variabile per i successivi tre, pari all’Euribor a tre mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo. Alle obbligazioni, in scadenza al 2029 e negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, verrà applicata un’aliquota agevolata del 12,50%. Si tratta del terzo prestito obbligazionario retail nella storia di Cdp e l’emissione fa seguito ad altre emissioni destinate a investitori istituzionali, fra cui il primo Green Bond di Cdp e il debutto sul mercato dei capitali americano, con la prima emissione obbligazionaria in dollari.

A Cdp sono stati assegnati i seguenti rating a medio-lungo termine: Baa3 da Moody’s, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. Per S&P il rating delle obbligazioni è pari a BBB. Nel frattempo Cdp punta sull’internazionalizzazione delle imprese, mettendo in campo diversi strumenti a supporto delle aziende che vogliono avere importexport sui mercati esteri.

"Strumenti finanziari, come quelli assieme a Sace e Simest con cui viene fornita liquidità ai buyer internazionali per comprare il made in Italy. Oppure di finanziamento a medio-lungo termine per le imprese che presentano piani di internazionalizzazione. E poi strumenti di accompagnamento e di promozione delle opportunità commerciali, come la piattaforma di business matching sviluppata assieme a Simest e alla Farnesina, e missioni di sistema per andare a trovare nuove opportunità", ha spiegato il responsabile Sviluppo mercati internazionali di Cdp, Laurent Franciosi, precisando che quest’anno c’è stato "un focus importante sull’Indo-Pacifico" mentre nei prossimi anni le iniziative si rivolgeranno in particolare al partenariato con il continente africano, con l’apertura di presidi territoriali.

Alberto Levi