Nel 2023 Veraison Group (in foto il ceo Edoardo Freddi) ha registrato un giro d’affari aggregato di 32 milioni di euro (+11% rispetto all’anno precedente). La strategia prevede l’espansione sia in Italia sia all’estero, con tre acquisizioni a breve; per il 2024 l’obiettivo è di raggiungere 45 milioni di euro di fatturato.