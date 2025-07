Il colosso del fast food Wendy's aprirà 170 locali in Italia: franchising a Your Food

Roma, 16 luglio 20205 – Se il gigante a stelle e strisce del ‘pasto veloce a buon mercato’ si prepara a sbarcare in Italia, con l’obiettivo di piazzare 170 punti vendita della propria insegna, da Nord a Sud, entro il 2035, forse la prima domanda da porsi è perché il segmento del ‘fast food’ sia ritenuto un business dal notevole potenziale, persino nel Paese storicamente associato alla ‘dieta mediterranea’ e a una tradizione culinaria assai lontana da condimenti, intingoli e cibi ultraprocessati.

La mossa di Wendy’s – terzo marchio di hamburger al mondo dopo McDonald’s e Burger King, ora in procinto di approdare nel nostro Paese – è stata interpretata dagli esperti come una conferma della vivacità del mercato italiano della ristorazione veloce, in un contesto di generale stagnazione dei consumi.

L’annuncio

Il colosso del ‘quick service restaurant’ (dall’inglese, ‘ristorazione veloce’), fondato in Ohio nel 1969 e noto soprattutto per i suoi grandi classici – dagli hambuger di manzo quadrati al dessert Frosty – ha appena annunciato, infatti, un accordo di franchising in esclusiva con la società Your Food, in una più ampia strategia di espansione europea del brand. Le prime due aperture sono previste a Milano nel 2026, ma la multinazionale ha in programma di inaugurare 170 locali, da un capo all’altro del Paese, nell’arco dei prossimi dieci anni. Un ingresso su larga scala, dunque, ben diverso da quello più in sordina degli anni Ottanta, quando la catena arrivò in Italia tramite un franchisee locale, aprendo un ristorante alla Stazione centrale di Milano. Ristorante che, però, ebbe vita breve: solo qualche tempo dopo, infatti, passò a Burghy, a sua volta acquisita da McDonald’s negli anni Novanta.

I dettagli dell’accordo

L’approdo in Italia è frutto di un accordo di franchising in esclusiva, siglato tra la multinazionale americana, quotata al Nasdaq, e la società Your Food. Nata nel 2025 dall’unione di alcune importanti realtà imprenditoriali italiane, tra cui il gruppo Resca (il cui fondatore, Mario Resca, assumerà anche la veste di chairman del gruppo), il gruppo BGenera, facente capo alla famiglia Buglisi, il gruppo Venus, riconducibile a Stefano Core, e First Capital, controllato dalla famiglia Ciacciofera, Your Food Srl è una società creata ad hoc per la gestione in esclusiva del franchising in Italia. Wendy’s vanta più di 7mila punti vendita sparsi per il globo e un fatturato complessivo di 14,5 miliardi di dollari: l’obiettivo dichiarato, ora, è “diventare leader di mercato in Italia”, con Your Food che si dice pronta “a contribuire in modo significativo al futuro della ristorazione veloce nel Paese”. Secondo i due player coinvolti, l’operazione dovrebbe comportare la creazione di circa 5mila nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Momento florido per il settore

L’ingresso del brand nel mercato italiano avverrebbe in un momento favorevole: il settore del ‘quick service’ sta vivendo, in effetti, una fase di espansione sostenuta, spinta dalla crescente domanda di qualità, rapidità nel servizio e, soprattutto, prezzi accessibili. Tutto questo in un contesto in cui la ristorazione fuori casa è ferma ai numeri dei 2015: lo conferma il rapporto elaborato da Teha (The European house Ambrosetti) e rilasciato un mese fa, in occasione della 9a edizione del Forum Food&beverage di Bormio. “Alla base della stagnazione dei consumi alimentari fuori casa c’è una dinamica che distingue l’Italia da tutti gli altri Paesi Ocse – aveva spiegato Valerio De Molli, ceo e managing partner di Teha –. L'Italia è l’unico Paese dove i salari reali medi sono diminuiti dal Duemila, con una variazione annua negativa dello 0,2%, mentre la media Ocse registra un aumento dello 0,7%. A ciò si aggiunge la crescita dell’inflazione, in particolare quella alimentare, che ha raggiunto un massimo storico del +13,8% a ottobre 2022, erodendo ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie italiane”.

Va da sé, dunque, che una proposta come quella dei fast food, in cui la spesa media per cliente si aggira tra i 5,50 e i 9,90 euro, è considerata decisamente più accessibile, soprattutto per le famiglie con reddito medio-basso, rispetto alla ristorazione tradizionale. È uno dei motivi per cui, nel nostro Paese, le catene della ristorazione veloce hanno registrato, nel 2024, una crescita annua dell'11% e un peso sul giro d'affari nazionale del 10% (8,2 miliardi, dati Deloitte).