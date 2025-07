Non solo McDonald's: ecco quali sono le catene di fast food più diffuse al mondo

Roma, 17 luglio 2025 – In principio c’era solo McDonald’s, catena di fast food il cui primo chiosco, aperto dai fratelli Rick e Mac McDonald ad Arcadia (California), vede la luce nel 1937. Per assistere alla trasformazione di una rete di chioschi a gestione familiare nella multinazionale degli archi dorati – divenuti poi emblema della globalizzazione e delle sue derive consumistiche – occorrerà attendere, però, il 1955. È l’anno in cui il rappresentante di frullatori Roy Kroc, fiutando l’affare, acquista il marchio dai fratelli McDonald e fonda la "McDonald's Systems, Inc", con l’inaugurazione del primo ristorante in Illinois. Ha inizio così un’espansione che, di fatto, continua tuttora: secondo le stime, nei ristoranti McDonald’s, ormai diffusi in tutto il mondo, lavorano a tempo pieno circa 450mila persone. Eppure, oggi il colosso del Big Mac e del McFlurry – per citare due dei best-seller della catena – non rappresenta che una parte del più ampio e variegato mondo del fast food globale.

L’ascesa di McDonald’s in Italia

Entrata in Europa nel 1971, con l’apertura del primo fast food in Olanda, la multinazionale statunitense approda nel nostro Paese quattordici anni più tardi, inaugurando un ristorante in pieno centro a Bolzano (poi chiuso nel 1999). Il secondo ristorante apre a Roma, nei pressi di piazza di Spagna, nel 1986 ed è tuttora operativo. La Capitale ospiterà anche, nel 1994, il primo servizio automobilistico McDrive. Il 1995 segna una svolta per McDonald's Italia: viene acquisita, infatti, la principale società concorrente, l'italiana Burghy, di proprietà del colosso emiliano Cremonini e presente in tutto il Paese con 96 locali. In virtù di tale accordo, Cremonini diventa l'unico fornitore di carne bovina per l'azienda statunitense sia in Italia, sia in altri Paesi. Nel 2006, McDonald's Italia introduce anche il servizio McCafé. Messa sotto accusa da associazioni di consumatori, ambientaliste e di produttori per la mancata trasparenza ambientale e culinaria, la compagnia risponde entrando a far parte, nel 2022, di ‘Filiera Italia’, l'associazione nata con l'obiettivo di valorizzare l'industria agroalimentare italiana d'eccellenza e riunire i diversi protagonisti del settore agricolo italiano - da Coldiretti agli attori dell'intera filiera, produttori, distributori e ristorazione. Per questo impegno "a favore delle indicazioni geografiche italiane” – grazie all’uso di ingredienti come il Provolone Valpadana Dop, il Cappero delle isole Eolie Dop e i peperoni di Senise Igp nei propri panini – McDonald’s ha addirittura ricevuto un premio, un mese fa, dalla Fondazione Qualivita. Una conferma dello sforzo compiuto dalla multinazionale per adeguarsi ai tempi e all’evolversi dei gusti, che tuttavia ha lasciato perplessi gli esperti del settore, convinti che, per valorizzare davvero le eccellenze italiane, sia opportuno venderle a un prezzo più alto, ma equo.

Da Roadhouse a Old wild West

Ambientazione minimal, arredi dalle linee pulite, comfort, servizio veloce e cortese sono le caratteristiche principali di Roadhouse, insegna di “cibo veloce” nata nel 1992 negli States (a Fort Lauderdale, Florida) e oggi di proprietà del gruppo Cremonini. Il classico menu di “cibo veloce” è proposto a prezzi decisamente più alti rispetto al fast food essenziale e self-service: quasi il 50% in più rispetto all’Old Wild West, 10 volte di più rispetto a McDonald’s e Burger King. I prezzi si adeguano alla qualità dell’offerta, più elevata rispetto a un fast food ‘standard’. Nata nel 1954 a Miami (Florida) e nel 2010 acquisita dalla 3G Capital of Brazil, Burger King è sempre stata la seconda catena di fast food negli Usa, preceduta solo da McDonald’s. Nel 1998 sbarca in Italia, aprendo il primo ristorante a Milano, fra piazza Duomo e via Ugo Foscolo. Nella Capitale è presente con oltre 30 punti vendita. Il costo complessivo di un menu base si aggira intorno ai 7,70 euro, tra small coke (2,70 euro), patatine fritte (3,40 euro) e hamburger semplice (1,60 euro). Kfc sta per Kentucky Fried Chicken, una delle più celebri catene di fast food del Nord America, fondata nel 1952 da Harland Sanders e oggi nel gruppo Yum! (insieme a Pizza Hut e Taco Bell), azienda statunitense leader a livello mondiale nel settore della ristorazione veloce. Il viso stilizzato del colonnello Sanders – occhiali, pizzetto e cravattino con fiocco – è il logo utilizzato in ogni occasione, dagli scontrini all’arredo degli oltre 41mila locali, distribuiti in più di 125 Paesi. La specialità di Kfc è il pollo fritto, preparato secondo la ricetta di Sanders, il cui manoscritto originale è gelosamente custodito nella sede centrale a Louisville. L’asso nella manica sembra essere la miscela segreta di erbe e spezie, preparata da due diverse aziende e mandata a tutti i ristoranti della catena per standardizzare e rendere esclusiva la produzione delle sue specialità. In Italia Kfc è presente dal 2014 (in precedenza era solo nelle basi Nato di Sigonella in Sicilia e di Gricignano in Campania). Da Old Wild West tutto è in stile “vecchio selvaggio west”: logo dell’insegna, nome dei piatti, arredi e ambientazione da saloon degli States nell’800, con il tipico bancone, le porte basculanti, le botti di legno. Ci si siede su alti sgabelli con sopra selle per cavallo, o ci si accomoda nelle postazioni allestite come vecchie carovane, tende sioux e steccati di ranch. L’offerta gastronomica di questa catena di fast food italiana – che conta oltre 200 ristoranti tra Italia, Svizzera, Francia, Belgio e Australia, con formula di ristorante servito – è focalizzata su hamburger e cucina tex-mex.

La Cina è vicina

A insidiare il primato di McDonald's (42mila punti vendita nel mondo) e Starbucks (40mila locali), diventando la più grande al mondo per numero di punti vendita, è arrivata, da qualche mese, la cinese Mixue Ice cream and tea, specializzata in gelati e bevande a basso costo. Secondo il Wall Street Journal, alla fine del 2024 contava circa 45.000 negozi, più che raddoppiati negli ultimi tre anni e diffusi in tutta l’Asia e in Australia. L’azienda è ora pronta a debuttare in Borsa a Hong Kong e punta a raccogliere fino a 510 milioni di dollari, per una valutazione complessiva che sfiora i 10 miliardi. Il menu è essenziale e comprende gelati, bubble tea e limonate, tanto che Mixue è diventato il principale acquirente di limoni in Cina. La catena cinese intende continuare a espandersi, ma non prevede di entrare, per il momento, nel mercato Usa. Il 90% dei suoi punti vendita è concentrato in Cina, mentre il resto è distribuito in altri Paesi asiatici e in Australia.