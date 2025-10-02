Fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025: gli orari città per città

Roma, 2 ottobre 2025 – Cresce la tensione nelle piazze. Usb e Cgil hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre in risposta all’intervento della Marina militare israeliana contro la spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La mobilitazione interesserà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi per lavoratori e cittadini. Stop ai treni, con alcune corse garantite da Trenitalia e Italo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, potrebbero verificarsi ripercussioni sulla circolazione di autobus, tram e metropolitane. Alcune società, come quelle di Napoli e Catania, hanno già reso note le modalità dello sciopero, ma per ciascuna città valgono regole e fasce di garanzia stabilite a livello locale. Dagli aeroporti ai porti, fino ai taxi, milioni di cittadini potrebbero trovarsi a fare i conti con ritardi, cancellazioni e code alle biglietterie.

Ecco tutte le informazioni utili settore per settore, città per città.

Lo sciopero coinvolge il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e infine anche Italo. Le fasce di garanzia per i treni regionali e locali sono fissate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Al di fuori di tali orari, possibili cancellazioni e ritardi. Potrebbe aderire allo sciopero anche Italo, ma non ha ancora pubblicato comunicato ufficiale. Per quanto riguarda le corse a lunga percorrenza di Trenitalia e Italo è possibile consultare l'elenco completo dei treni garantiti.

A Roma e nel Lazio, lo sciopero indetto dal sindacato di base Si Cobas interesserà il personale di Italo Treno e Gruppo Fs (Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord), con possibili disagi soprattutto sui treni regionali e a lunga percorrenza. II servizio ferroviario sarà garantito solo nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera, mentre al di fuori di questi intervalli sono previsti ritardi o cancellazioni in base all’adesione dei lavoratori. Non è stato proclamato alcuno sciopero da Atac del trasporto pubblico locale, ma i passeggeri potrebbero comunque incontrare difficoltà legate a traffico e biglietterie, per cui è consigliabile verificare le informazioni aggiornate sui canali ufficiali di Roma Mobilità prima di mettersi in viaggio.

A Napoli, lo sciopero generale proclamato da Cgil e usb interesserà l’intera rete del trasporto pubblico, con possibili disagi per autobus, metropolitane, tram e treni regionali e suburbani. Per quanto riguarda le autolinee, il servizio ferroviario Eav garantirà le corse nelle fasce di garanzia dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30, con partenze programmate verso Sorrento, Poggiomarino, Sarno e Torre Annunziata, sia in partenza da Napoli sia in arrivo. Le linee Flegree manterranno regolare operatività nelle stesse fasce, con collegamenti da Montesanto a Bagnoli, Arco Felice, Licola, Torregaveta e viceversa, mentre le linee suburbane tra Napoli e S. Angelo in Formis e tra Napoli e Benevento offriranno corse sostitutive in auto per garantire il servizio minimo, con partenze principali alle 6:39, 8:50, 17:17 e 20:20. Anche la linea metropolitana, compresa tra Aversa e Piscinola, continuerà a operare nelle fasce 5:30-8:30 e 16:30-19:30, con eventuali ritardi o cancellazioni al di fuori di questi orari, subordinati al numero di lavoratori aderenti alla mobilitazione. L’ente invita gli utenti a consultare il sito ufficiale www.eavsrl.it per aggiornamenti sulle corse garantite e sulle variazioni di servizio.

A Catania, venerdì 3 ottobre 2025, è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dalle segreterie nazionali di Faisa-Cisal. La mobilitazione interesserà diverse linee urbane ed extraurbane gestite da Etna Trasporti Catania e Interbus Enna, aziende che collegano la città con i comuni limitrofi e altre destinazioni regionali. Come previsto dalla normativa sui servizi minimi essenziali, le corse saranno garantite nelle fasce orarie dalle 6alle 8:59 del mattino e dalle 13:30 alle 16:29 del pomeriggio, con le partenze delle 6 e delle 13:30 confermate regolarmente, mentre quelle delle 9 e delle 16:30 non saranno garantite. Al di fuori di queste finestre, il servizio subirà forti riduzioni o sospensioni in base al livello di adesione del personale allo sciopero, con possibili disagi significativi per la mobilità cittadina e regionale. L’utenza è invitata a consultare i canali ufficiali delle aziende di trasporto per aggiornamenti in tempo reale e per verificare eventuali variazioni delle corse.

A Palermo, le autolinee Segesta e Autoservizi Russo aderiranno a uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da Faisa-Cisal. I servizi saranno garantiti solo nelle fasce 06-08:59 e 13:30-16:29, mentre al di fuori di questi orari si prevedono cancellazioni e possibili disagi per la mobilità cittadina.

A Milano il personale Atm non aderisce allo sciopero, pertanto metropolitane, tram, filobus e autobus continueranno a circolare regolarmente. Lo sciopero interesserà invece il settore ferroviario, coinvolgendo Trenord e il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre. Anche a Milano sono previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera, mentre i treni con partenza entro le 21 di giovedì 2 e arrivo a destinazione entro le 22 viaggeranno regolarmente. Al di fuori di queste fasce, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni in base all’adesione dei lavoratori.

A Bergamo, lo sciopero generale indetto dalla Cgil interesserà l’intera giornata lavorativa, con un’astensione di 24 ore dal lavoro. Nonostante la mobilitazione, i servizi di linea gestiti da Bergamo Trasporti Sud continueranno a operare nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 8:29 e dalle 12:30 alle 16, secondo quanto previsto dalla normativa sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dalle deliberazioni della Commissione di Garanzia. Al di fuori di questi orari, la circolazione dei mezzi potrà subire interruzioni o riduzioni a seconda del numero di lavoratori aderenti.

Il personale delle autostrade aderirà alla protesta a partire dalle 22 di giovedì sera, mentre i vigili del fuoco osserveranno uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, per i turnisti, e per l’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo. Nel settore sanitario, lo sciopero interesserà l’intero personale dall’inizio del primo turno alla conclusione dell’ultimo turno di venerdì 3 ottobre.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, il sito del Mit comunica che lo sciopero generale interesserà l’intera giornata del 3 ottobre, dalle 00:01 alle 24. Il personale di volo delle compagnie aeree sarà in sciopero, fatta eccezione per il personale comandato sui voli garantiti. Le fasce di garanzia Enac sono previste dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, durante le quali i voli essenziali saranno operativi. Anche il personale di terra degli aeroporti aderirà alla protesta per tutta la giornata, salvo coloro che saranno comandati dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi essenziali. La mobilitazione riguarda, se non comandati in servizio, anche i controllori di volo. In ogni caso, i passeggeri sono invitati a verificare aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali degli aeroporti e delle compagnie aeree per conoscere lo stato dei voli e le eventuali variazioni.

Per quanto riguarda i taxi, l’astensione dal servizio interesserà l’intera giornata, dalle 00:01 alle 24, sia come intera prestazione sia in parte di essa, con possibili ripercussioni sugli spostamenti urbani.

Nel settore portuale, i lavoratori osserveranno lo sciopero per l’intera prestazione giornaliera, garantendo però i servizi minimi indispensabili. Nel trasporto marittimo potrebbero verificarsi ritardi fino a 24 ore alla partenza delle navi, fatta eccezione per le linee e i servizi considerati essenziali.