Faro Antitrust sui pandori griffati Ferragni

Faro dell’Antitrust sull’azienda dolciaria Balocco che alla fine dell’anno aveva lanciato una campagna di vendita di pandori griffati Chiara Ferragni: l’autorità garante ha infatti deciso di andare a verificare se dietro a quella campagna fatta passare come iniziativa di beneficenza non si sia in realtà celata un pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità, sia nei comunicati stampa sia sulle confezioni del pandoro, il modo in cui veniva presentata l’iniziativa poteva indurre in errore i consumatori facendo leva sulla loro sensibilità per iniziative benefiche a sfondo sociale. Balocco aveva già disposto una donazione in cifra fissa a favore dell’Ospedale mesi prima.