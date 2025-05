I farmaci generici fanno bene anche all’economia

Roma, 20 maggio 2025 – Spesso non li si sceglie per timore che possano essere meno efficaci dei competitor famosi, eppure non è così. Parliamo dei farmaci equivalenti, il cui mercato entro i prossimi 5 anni si sposterà verso diabete, Bpco ed epilessia. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che entro il 2029 i farmaci legati a 21 molecole di sintesi chimica perderanno il brevetto. A rivelarlo è il report pubblicato nei giorni scorsi dal Centro Studi di Egualia.

Folpini: “Il farmaco equivalente crescerà ancora”

"Nei prossimi due anni ci sarò una crescita, seppur contenuta, in termini di confezioni alla quale contribuiranno le principali scadenze brevettuali – ha dichiarato Elena Folpini (Managing Director Newline Rdm) –. Al contempo, il farmaco equivalente continuerà gradualmente ad aumentare la sua penetrazione, con una crescita di 0,74 punti dal 2024 al 2026. A questa crescita contribuiranno maggiormente l’area del sistema cardiovascolare, in particolare con i farmaci regolatori dei lipidi in associazione, coi betabloccanti, e l’area del sistema nervoso, dove gli antidepressivi e gli stabilizzatori dell’umore registreranno una domanda sempre più crescente”.

I dati del Centro Studi di Egualia

La conferma arriva dai trend illustrati nel Rapporto annuale realizzato dal Centro Studi di Egualia sui dati del mercato dei generici-equivalenti nel 2024, che rivela un outlook di sostanziale stabilità rispetto al 2023, con un giro d’affari da 1,7 miliardi di euro e un totale di 422 milioni di confezioni vendute nel canale farmacia, l’89% in Classe A, totalmente rimborsate dal Ssn, dove si concentra l’82% del giro d’affari del comparto. In particolare nel 2024, nel canale delle farmacie aperte al pubblico, i generici-equivalenti hanno rappresentato il 23,3% del totale del mercato a confezioni e il 15,8% del mercato a valori. Su un totale di 1,8 miliardi di confezioni di farmaci venduti in farmacia i generici-equivalenti rappresentano il 20,8% delle vendite in classe A, il 2,2% in classe C e appena lo 0,3% nell'area dell'automedicazione. I generici-equivalenti quotano il 23,3% del totale del mercato farmaceutico, mentre i brand a brevetto scaduto, quotano il 64,2%. I farmaci esclusivi (protetti o senza generico corrispondente) assorbono invece l'altro 12,5% del mercato complessivo.

Il divario Nord-Sud dei consumi

Per quanto riguarda il mercato dei farmaci rimborsati di Classe A, il ricorso alle cure equivalenti continua ad essere privilegiato al Nord (40,4% a unità e 34,4% a valori), rispetto al Centro (29,5% e 26,9%) e al Sud (24,3% e 22,1%), a fronte di una media nazionale del 32,6% a confezioni e del 28,8% a valori. L’incidenza maggiore dei “senza marca” si registra a Trento (45,3%), in Lombardia (42,5%), in Piemonte (40,9%); il minor ricorso ai generici-equivalenti si registra invece in Basilicata (23,3%), Calabria (22,1%), Campania (21,8%).

In ospedale il 65% delle cure

Per quanto riguarda i consumi in ospedale, nel 2004 il 65% delle cure somministrate in corsia afferisce all’area dei farmaci fuori brevetto: gli equivalenti hanno assorbito il 36,5% del mercato a volumi (+3% sul 2023), i farmaci esclusivi – sotto brevetto o privi di generico corrispondente – hanno assorbito il 34,9% (+0,2% rispetto al 2023), mentre la restante quota è stata assorbita dai brand a brevetto scaduto, che hanno concentrato il 28,6% (-3,2% rispetto al 2023) dei consumi in corsia. L’analisi del mercato a valori continua a registrare la predominanza assoluta dei prodotti in esclusiva, che totalizzano il 93,3% (vs 92,4 del 2023) del giro d’affari farmaceutico nel canale ospedaliero, contro il 4,7% (vs 5,3% del 2023) dei brand a brevetto scaduto e il 2,1% (vs 2,3 del 2023) dei generici-equivalenti.