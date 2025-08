False dichiarazioni etiche: l’Antitrust multa Armani

Multa da 3,5 milioni di euro dall’Antitrust al colosso della moda Giorgio Armani e a una sua controllata, la G.A. Operations che produce borse, per comunicazioni ingannevoli. Le due società, secondo le accuse dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da un lato, nei loro siti e nel codice etico dichiaravano grande attenzione alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori, dall’altro invece, avrebbero affidato gran parte della produzione in appalto a fornitori e subfornitori senza effettuare controlli adeguati.

Non si è fatta attendere la reazione della Giorgio Armani Spa, che ha fatto sapere di aver accolto "con amarezza e stupore" la decisione dell’Antitrust e ha annunciato che impugnerà il provvedimento di fronte al Tar.

L’Autorità ha rilevato che le due società "hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile". Dichiarazioni che, pur pubblicizzate dal gruppo, sarebbero in quanto in contrasto con le effettive condizioni di lavoro riscontrate presso fornitori e subfornitori cui è stata esternalizzata larga parte della produzione di borse e accessori in pelle a marchio Armani. La Giorgio Armani Spa ribadisce "la certezza di aver sempre operato con la massima correttezza e trasparenza nei riguardi dei consumatori, del mercato e degli stakeholder, così come dimostrato dalla storia del Gruppo". E sottolinea che la decisione dell’Agcm "non tiene in alcuna considerazione il decreto con cui il Tribunale di Milano ha revocato, anticipatamente, l’amministrazione giudiziaria di G.A Operations" dopo aver "analizzato approfonditamente i sistemi di controllo e vigilanza utilizzati da tempo dal Gruppo Armani nei confronti della filiera".

Alberto Levi