Facebook e Instagram a pagamento: quali sono i piani di Meta

Instagram e Facebook a pagamento? L'ipotesi non sembra più così remota. Quello che sino a poco tempo fa poteva sembrare un semplice rumor, un pettegolezzo più che uno scenario concreto, entro breve potrebbe diventare realtà.

Con dei distinguo. I social network non diventerebbero a pagamento tout court, ma ci sarebbero alcune opzioni possibili. Perlomeno questo è quello che Meta, società proprietaria di queste piattaforme, sta valutando. Perché per il momento questa è solo una valutazione. Lo riporta il Wall Street Journal aggiungendo che, secondo la proposta dell'azienda alle autorità di regolamentazione, gli utenti europei potranno scegliere se pagare o accettare annunci personalizzati.

La formula, infatti, prevederebbe la possibilità da parte degli utenti di pagare fino a 14 dollari, ovvero circa 13 euro, per evitare gli annunci pubblicitari. Meta farebbe pagare circa 10 euro (10,46 dollari) al mese su un desktop per un account Facebook o Instagram, e circa 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato.

Meta ha spiegato al Wall Street Journal che la società crede in "servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati, ma sta esplorando opzioni per garantire il rispetto dei requisiti normativi in evoluzione". Meta ha spiegato alle autorità di regolamentazione europee che spera di implementare il piano senza pubblicità, che chiama abbonamento senza pubblicità (Sna), nei prossimi mesi per gli utenti in Europa. L'ipotesi di un abbonamento per Instagram e Facebook per gli utenti europei era già circolata qualche settimana fa sul New York Times, ma non c'erano le cifre. Anche Elon Musk nelle scorse settimane ha prospettato la possibilità di introdurre abbonamenti per X-Twitter ma allo scopo di ridurre la proliferazione dei bot, i profili automatici.