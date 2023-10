Extraprofitti, la scelta di Intesa . Accantonati 2,1 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo destinerà a riserva non distribuibile la tassa extra profitti, ovvero un importo di 1.991 milioni di euro, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare dell’imposta di circa 797 milioni, avvalendosi dell’opzione prevista dal governo. Il cda lo proporrà all’assemblea, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2023 e di destinazione dell’utile e distribuzione agli azionisti del dividendo. L’imposta, si legge in una nota, ammonta a circa 828 milioni di euro per il gruppo e Intesa Sanpaolo darà peraltro indicazione alle controllate interessate dal provvedimento (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Isybank) di adottare lo stesso orientamento, con una conseguente destinazione a riserva non distribuibile per il gruppo di 2.069 milioni, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare dell’imposta.

Intesa Sanpaolo "continuerà a supportare iniziative per far fronte ai bisogni sociali, contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale" sottolinea la nota, spiegando la decisione del cda. In particolare, il Gruppo intende contribuire per circa 1,5 miliardi di euro di costi nel quinquennio 2023-2027 e già incluso pro-quota nelle prospettive di utile netto per il 2023-2025, che comprende circa un miliardo di euro per gli importi destinati alle iniziative sociali e circa 500 milioni di euro per i costi di struttura delle circa 1.000 persone dedicate a supportare le iniziative.

