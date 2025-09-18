Nuova tassa sugli extraprofitti. Le banche frenano: rispettare i patti

Roma, 18 settembre 2025 – ​​​​​I patti vanno rispettati. Le banche ne hanno già siglato uno lo scorso anno con il governo, valido per il biennio 2025-2026. Ulteriori proroghe al 2027 del cosiddetto “contributo volontario” alla manovra esulano dall’intesa raggiunta e, se ci saranno, andranno rinegoziate. Toni cauti e stile stringato, ma il messaggio del Comitato esecutivo dell’Abi, riunito ieri a Milano sotto la presidenza di Antonio Patuelli, è chiaro. I banchieri non vogliono arrivare a uno scontro aperto con l’esecutivo: al momento ci sono solo indicazioni di qualche partito della maggioranza, in particolare la Lega di Salvini, e non ipotesi concrete.

Giancarlo Giorgetti ministro per lo Sviluppo Economico del Governo Draghi (Roberto Serra / Iguana)

Al termine della riunione, a cui ha partecipato anche Paolo Cipollone del board Bce che ha difeso il progetto di euro digitale, il comitato ha diffuso una nota di appena tre righe per “ribadire all’unanimità l’impegno di solidarietà biennale al Bilancio dello Stato concordato lo scorso anno per gli anni 2025 e 2026” e per delegare “il direttore generale dell’Abi Marco Elio Rottigni a eventuali contatti in proposito”. Disponibilità al dialogo, dunque, ma il primo passo spetta al governo.

Un atteggiamento pragmatico, sintetizzato dal presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro: “Avevamo un accordo e adesso vediamo che cosa ci viene proposto, aspettiamo di vedere le scelte del governo”. Sulla stessa linea il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi: “Noi avevamo un accordo che risale allo scorso anno e quell’accordo, per noi, è un impegno serio”. Come già accaduto in passato, indiscrezioni e rumors su contributi straordinari alle banche hanno avuto immediate ripercussioni in Borsa: ieri gli istituti di credito sono stati sotto pressione e l’indice di Piazza Affari ha chiuso in calo dell’1,29%, peggior performance europea.

La partita delle banche, però, si gioca soprattutto sul fronte della politica. Da un lato Matteo Salvini insiste per un nuovo contributo degli istituti di credito, “visto che sacrifici sono chiesti anche ai cittadini”. Dall’altro Forza Italia chiude la porta: “Definire extraprofitti ciò che è già sottoposto a piena tassazione significa falsare la realtà. Un conto è avere un dialogo per sensibilizzare e coordinare iniziative a favore di cittadini e imprese, altra cosa è pretendere oggi per ieri tasse aggiuntive! Il mercato non lo permetterebbe e l’immagine di serietà del Paese verrebbe meno“, ha dichiarato ad Affaritaliani Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera. La matassa è ora nelle mani del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che si mantiene cauto rispetto a Salvini, ma lascia intravedere l’ipotesi di un nuovo confronto con i banchieri. L’accordo di settembre 2024 sul rinvio delle deduzioni fiscali ha portato all’erario circa 4,3 miliardi (2,5 quest’anno e 1,8 il prossimo), con un costo di 350-400 milioni sul conto economico delle banche nel biennio.

Intanto, ieri Giorgetti ha incassato in commissione al Senato il primo sì al Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), ex Nadef. Oggi tocca alla Camera. Il Dpfp dovrà essere presentato entro il 2 ottobre: conterrà l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente e gli obiettivi programmatici, oltre a un primo scheletro delle misure della manovra. Qualche giorno prima il ministro riferirà in Aula sullo stato dell’economia.