Extraprofitti banche, lettera della Bce in arrivo al Governo italiano. Critiche al provvedimento

Milano, 18 agosto 2023 – Una lettera riguardante le tassa sugli extraprofitti delle banche è in arrivo a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia da parte della Banca centrale europea.

Lo riporta il Corriere della Sera, che specifica sia “questione di giorni, un paio di settimane al massimo”.

Christine Lagarde. presidente della Bce

Nella missiva ci sarebbe una “netta censura” al provvedimento che, nell'idea di Francoforte, potrebbe essere “potenzialmente dannoso per l'economia e il credito”. Critiche anche sul metodo seguito dall'esecutivo di Roma: viene contesta la mancata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e a Francoforte, poiché il Trattato Ue stabilisce che la Bce debba essere “consultata dalle autorità nazionali su ogni progetto di legge” nei campi di sua competenza.

La misura prevista dall’ultimo consiglio dei ministri, dopo aver affossato le banche in Borsa il giorno immediatamente successivo (perdite poi limate nei giorni successivi), è stata criticata (non tanto nel principio ma nei modi) da diverse parti e già anche nella maggioranza (lo ha detto in particolare il ministro Tajani) ci sono state richieste di rivedere il provvedimento (non di cancellarlo ma di modificarlo) e in particolare critiche sono state avanzate per il modo in cui il decreto è stato varato: come un fulmine a ciel sereno senza prima darne comunicazione alle autorità politiche e bancarie del Paese ed europee.