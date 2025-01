Extra, nasce l’associazione degli abruzzesi di successo. Il presidente Leonardis: “Una rete di progetti e valore”

Milano, 25 gennaio 2025 – Metti una sera a cena Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. E poi aggiungi il “re del calcio”, Gabriele Gravina, l’ad di Open Fiber, Giuseppe Gola, e parecchi big dei settori più disparati, dall’automotive all’economia fino al mondo della comunicazione.

Riuscire ad unire “mari e monti”, verrebbe da dire, esattamente come il territorio dell’Abruzzo, la regione e la ragione per cui erano tutti lì, in una serata di gala dal sapore “forte e gentile” per il lancio di “Extra - Land of quality life & opportunities”.

È questo il nome della nuova associazione che unisce tutti quegli abruzzesi che, al di fuori della loro regione d’origine, si sono distinti per le proprie attività di successo. La nuova associazione si è presentata ufficialmente giovedì sera in un evento extra-glamour - al quale hanno partecipato un centinaio di persone - che si è svolto a Milano nel ristorante “Penelope a Casa”, fondato dalla coppia ovviamente abruzzese composta da Francesca Caldarelli e dall’ex pilota di Formula 1, Tonio Liuzzi.

A riunire attorno al progetto tutti i big nati e cresciuti nella terra di Gabriele D’Annunzio e di Ennio Flaiano ci ha pensato il vulcanico editore Alberto Leonardis, anch’egli abruzzese (ça va sans dire...), ideatore e presidente della neonata associazione che sembra riassumere in sé le sembianze di un think tank all’insegna dell’abruzzesità nel mondo, destinato a raccogliere nuove adesioni fuori dai confini regionali.

"L’associazione – ha dichiarato Leonardis – ha come obiettivo principale la crescita dell’Abruzzo attraverso il sostegno e la valorizzazione delle esperienze di abruzzesi di successo, ma anche quello di costruire, con questi ultimi, reti per portare progetti e valore nelle loro nuove regioni di residenza”.

Oltre a Leonardis l’associazione è guidata anche dal direttore generale, il celebre comunicatore Paride Vitale, e dal segretario Lorenzo Caruso, già capo della comunicazione Prysmian.

E già dalla prima serata è riuscita a mettere in piedi un’impresa, ospitando in un colpo solo tre presidenti di Regione, all’insegna del bipartisan. Ma chi sono gli altri associati che possono vantare un’abruzzesità doc? Nomi di spicco non mancano. E oltre a Gravina e Gola c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco quindi il direttore del quotidiano regionale abruzzese Il Centro, Luca Telese, l’ex direttore del Tirreno e dei tre quotidiani emiliani, ora direttore editoriale del Gruppo Sae, Luciano Tancredi, e altre personalità abruzzesi di spicco come il celebre attore e comico, Gabriele Cirilli, Remo Lalli, direttore ufficio Ceb di Ginevra e segretario del comitato di alto livello per la direzione delle Nazioni Unite, Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, l’ad di Balich Wonder Studio, Stefano Core.

E poi: il presidente di Next Different e presidente Bip, Donato Iacovone, Alfonso Suppa, responsabile Kpmg Centro Italia, il presidente di ComTel, Davide Cilli, Pasquale Marchese, ex Cco di Mps, membro del Cda di Gruppo Sae. E ancora: il socio fondatore di Comin & Partners, Gianluca Giansante, il capo della comunicazione Corporate Sky, Gianluca Rumori, il direttore generale di Sardegna Teatro, Massimo Mancini, il presidente degli Aeroporti d’Abruzzo, Giorgio Fraccastoro, gli avvocati Francesco Giammaria e Roberto Colagrande, l’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, le rinomate produttrici di vino Marina Cvetic, insieme alle figlie Chiara e Miriam Masciarelli, e Chiara Ciavolich, lo chef “tra i boschi”, Davide Nanni, star dei social e della tv.

L’elenco di certo si allungherà a breve. Dopo il gala milanese, a primavera infatti ci sarà un nuovo evento per il lancio di Extra anche a Roma. D’altronde, come diceva Flaiano: “Adesso che mi ci fai pensare, mi domando anch’io che cosa ho conservato di abruzzese e debbo dire, ahimè, tutto; cioè l’orgoglio di esserlo che mi riviene in gola quando meno me l’aspetto”.