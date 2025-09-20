Export e incognita dazi . Aleotti: Ue lenta e passiva"

"Il dibattito sui dazi è un alibi, la verità è che non affrontiamo il nodo sulla competitività". Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria membro del board di Menarini, rinnova la sveglia all’Unione Europea, ribadendo che una "l’accordo Ue-Mercosur certamente è una prospettiva molto interessante, così come lo sono tutti i mercati che si possono aprire. Ma le preoccupazioni economiche per il futuro sono legate al fatto che purtroppo la gestione europea è, come ha detto il presidente Draghi, caratterizzata dall’inazione". La riflessione della vicepresidente di Confindustria è stata illustrata nel corso dell’evento organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze, dal titolo "Export e dazi, scenario italiano e ruolo dell’Ue", con l’intervista del giornalista de "Il Sole-24Ore" Marzio Bartoloni.

"In Europa si fanno un sacco di analisi e consulenze, si analizza il problema e poi però non si arriva a mettere in campo niente di concreto. Questa lentezza è assolutamente in contrasto con la velocità dei tempi, con cui si muovono Cina, India e Stati Uniti, e questa è la fonte di preoccupazione. Dall’altra parte ci sarebbero delle capacità assolutamente inespresse, e anzi un po’ soffocate da questo mondo di burocrazia, capacità che una volta liberate potrebbero sicuramente portare a prospettive di crescita migliori".

Per tornare all’export, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, e poi il direttore Giuseppe Salvini, hanno ricordato che nei primi sei mesi del 2025 il commercio estero fiorentino si è caratterizzato per un andamento fortemente positivo, incremento delle esportazioni del 39%, raggiungendo i 28,9 miliardi di euro in termini annuali. Un aumento che continua a risentire del contributo del settore farmaceutico, senza il quale si avrebbe una contrazione tendenziale del 9%.

"Ovviamente l’Italia è un Paese di export – ha proseguito l’azionista di Menarini –, che ha scelto di avere il suo mercato nel mondo intero e quindi è particolarmente importante che, a fronte di difficoltà indubbie nei confronti degli Stati Uniti, legate non solamente ai dazi, ma anche alla svalutazione del dollaro, si cerchi di agevolare l’apertura di nuovi mercati".

La farmaceutica resta fondamentale non solo per l’economia toscana ma anche italiana, con le esportazioni che sono arrivate a 54 miliardi di euro, con un saldo positivo di oltre 10 miliardi: "È importantissimo mantenere questo livello – prosegue Lucia Aleotti –, che è stato sostenuto dagli investimenti fatti dalle imprese, anche grazie a misure come Industria 4.0". All’Europa la vicepresidente di Confindustria ricorda il rischio della deindustrializzazione, sottolineando che anche in Toscana, quello dovrebbe essere il primo dossier sul tavolo del prossimo presidente della Regione: "Nessun territorio può fare a meno dell’industria se vuole avere uno standard elevato – prosegue Aleotti – perché all’industria si legano tutti gli altri settori".

Tornando ai dazi, secondo l’azionista Menarini ci sono molte aziende farmaceutiche che hanno già dichiarato che aumenteranno i loro investimenti negli Stati Uniti: "Trump è arrivato a minacciare il 230% di dazi sui farmaci se le aziende non correranno ad investire negli Usa. Non si tratta di fare cassa sui farmaci, ma di riportare a casa la base industriale. Dobbiamo giocarcela bene, perché come Paese siamo stati capaci di attrarre grandissimi investimenti dell’industria farmaceutica negli anni scorsi".