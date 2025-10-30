24ore Business School lancia Executive Master: formerà i manager del futuro

Milano, 30 ottobre 2025 – Formare la nuova classe dirigente dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali: con questo obiettivo nasce l’Executive Master per consiglieri di CdA e sindaci di 24ORE Business School, realizzato in partnership scientifica con Assogestioni, l’associazione che riunisce le società di gestione del risparmio in Italia. Un progetto inedito nel panorama formativo nazionale, pensato per chi già siede – o si prepara a sedere – nei luoghi dove si decide il destino delle imprese, pubbliche e private. Il Master prenderà il via il 14 novembre 2025 e prevede 105 ore di formazione suddivise in sette weekend, con una formula blended che alterna lezioni in presenza a Milano e sessioni in live streaming. L’obiettivo è chiaro: aggiornamento di alto profilo, ma compatibile con gli impegni di chi vive quotidianamente la complessità dei ruoli di vertice.

Un percorso per chi guida i board del futuro

La direzione scientifica è affidata a Massimo Menchini, Direttore Affari Istituzionali di Assogestioni. Il corpo docente riunisce accademici, professionisti e consulenti di primo piano: Massimo Belcredi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Fabio Bianconi (Morrow Sodali), Patrizia Michela Giangualano (Giangualano & Partners), Marco Maugeri (Studio Chiomenti), Raffaella Preziosi e Lia Turri (PwC), Salvatore Providenti (Studio Legale Carbonetti). Sette moduli per esplorare i cardini della corporate governance: la struttura e il funzionamento dei consigli di amministrazione, la gestione dei rischi e dei controlli interni, la strategia d’impresa, la finanza straordinaria, fino alle nuove frontiere della sostenibilità e della leadership. Spazio anche all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla governance e al ruolo crescente delle soft skill nei contesti consiliari.

Formazione esperienziale e networking d’alto livello

Il percorso sarà arricchito da project work, business game, tavole rotonde e occasioni di confronto con figure di spicco del mondo finanziario, industriale e accademico. Prevista inoltre la partecipazione attiva dei gestori associati ad Assogestioni, che contribuiranno con testimonianze dirette e momenti di peer learning. Non mancheranno le opportunità di sviluppo professionale: i partecipanti potranno infatti sostenere colloqui individuali con head hunter selezionati da CDP, MEF e Assogestioni, impegnati nella ricerca di profili per incarichi in società quotate.

Una certificazione per la governance del domani

Destinatari del Master sono consiglieri e sindaci già in carica o in procinto di assumere tali ruoli, ma anche direttori generali, azionisti, manager e professionisti attivi nei processi decisionali delle imprese. Grazie alla collaborazione tra Assogestioni e 24ORE Business School, il percorso offrirà un approccio multidisciplinare e aggiornato, una certificazione Executive Master riconosciuta dalla Business School, contenuti on demand, sessioni di coaching individuale e un modulo opzionale di formazione linguistica.