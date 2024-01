Ex Ilva, pronto il prestito ponte. Il governo: cerchiamo i partner

Il governo pronto a commissariare l’ex Ilva. Amministrazione straordinaria, prestito ponte da 320 milioni, ricerca di nuovi soci privati. Dopo la rottura delle trattative con Arcelor Mittal il governo scopre le carte: un commissariamento temporaneo per chiudere l’esperienza con il colosso indiano dell’acciaio, cercando quindi i migliori partner privati per difendere continuità produttiva, occupazione e sicurezza dei lavoratori.

Quella con Arcelor Mittal è una vera e propria partita a scacchi che il governo ricostruisce in una nota diffusa al termine del tavolo, definito "propositivo e costruttivo", con i sindacati di categoria. Nei prossimi giorni sarà aperto al Mimit e al ministero del Lavoro un tavolo sul dossier che riunirà tutti i soggetti interessati: istituzioni locali, sindacati, associazioni datoriali.

Ma la vera partita da vincere sarà trovare nuovi partner per Acciaierie d’Italia. Diversi i nomi circolati nei giorni scorsi: da Vulcan Green Steel e Metinvest, passando per Acciaierie Venete e gruppo Marcegaglia, fino ad arrivare ad Arvedi. Il governo è già al lavoro. Nell’ambito del Piano siderurgico nazionale il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, dopo un confronto sullo stesso tema con il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti.

Ma l’esecutivo si muove anche per contenere i costi sociali del commissariamento. Domani il ministro Urso incontrerà in videoconferenza le associazioni che rappresentano le aziende fornitrici e dell’indotto di Acciaierie d’Italia. Alla riunione parteciperà anche la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Intanto il Consiglio di Stato ha sospeso l’ordinanza del Tar della Lombardia sull’interruzione della fornitura di gas ad Acciaierie d’Italia da parte della Snam. In pratica viene meno la possibilità per Snam di interrompere le forniture.

