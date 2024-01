Ex Ilva, lettera di Arcelor Mittal. Prove di dialogo con il governo

Arcelor Mittal gioca l’ultima carta a sua disposizione per evitare il commissariamento. E lo fa con una lettera al governo nella quale chiede ufficialmente di riaprire il dialogo sul futuro dell’acciaieria. "Nonostante la differenza nelle nostre posizioni, ArcelorMittal è desiderosa di trovare una soluzione amichevole per proteggere l’attività di AdI e preservare gli investimenti che abbiamo effettuato nello stabilimento ex-llva dal 2018" scrive Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal, nella lettera inviata alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Se la preferenza "è che ArcelorMittal non esca subito, anche questo può essere realizzato – prosegue Mittal – Siamo disponibili a rimanere come partner strategico di minoranza che fornisca esperienza tecnica e industriale per la joint venture con lnvitalia mentre il governo italiano decide una soluzione permanente per questo asset strategico di interesse nazionale".

Dal ministero delle Imprese fanno capire che la mossa di Arcelor non interrompe l’iter per arrivare al commissariamento. Una procedura che, di fatto, partirà domani e che dovrebbe concludersi entro una decina di giorni.

Nel frattempo, fa sapere il ministro Adolfo Urso, "i soci possono sempre discutere fra di loro, confrontarsi e raggiungere eventualmente un’intesa". L’obiettivo dell’esecutivo resta quello di salvaguardare la continuità produttiva, tutelare l’occupazione e garantire la sicurezza dei lavoratori. Detto questo, però, la situazione è da allarme rosso e richiede risposte tempestive e urgenti. Non c’è, insomma, tempo da perdere. "Abbiamo doverosamente attivato le procedure, la situazione è grave – afferma ancora il ministro – Abbiamo il dovere di intervenire anche per far ripartire da subito la manutenzione degli impianti, e garantire la sicurezza dei lavoratori". Presto sarà aperto al ministero del Lavoro un tavolo sul ricorso alla cassa integrazione in deroga. Ma un fatto è certo: l’esecutivo sta già cercando altri soci privati da imbarcare nell’operazione di salvataggio e sostituire così l’ingombrante colosso franco-indiano.

Tra i sindacati, il numero uno della Cgil, Maurizio Landini, attacca sostenendo che "si sono persi 12 anni": la vicenda ex Ilva "va avanti dal 2012 e da allora diciamo che c’è bisogno di un intervento diretto dello Stato per garantire un futuro a un settore strategico, come quello dell’acciaio, per Taranto e per il Paese intero".