Ex Ilva, accordo vicino. Ma la firma slitta ancora

Una settimana di tempo per decidere il destino dell’ex Ilva. Due le ipotesi di accordo di programma su cui si concentreranno, nei prossimi giorni, gli approfondimenti tecnici e le valutazioni di Regione ed enti locali, con l’impegno assunto dalle parti di firmare il documento martedì 15, quando si terrà un nuovo incontro alla presenza anche dei sindacati. Ma c’è già un punto fermo: la decarbonizzazione dovrà essere più rapida, 12 anni sono troppi. Si scenderebbe a otto o a sette a seconda delle ipotesi. Andrebbe quindi verso un possibile rinvio la Conferenza dei servizi, prevista giovedì, per l’approvazione della nuova Autorizzazione integrata ambientale.

"Credo che sia una giornata importante, decisiva, storica per Taranto, per la siderurgia italiana, per la politica industriale nel nostro Paese", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, delineando i due scenari sul tavolo e precisando che "in entrambi i casi sarà mantenuta la continuità produttiva". Sugli investimenti nei forni elettrici, ha precisato il titolare del Mimit, "la prima scelta spetta a Taranto" ma "poi potremo valutare insieme se sarà utile e necessario creare le condizioni" perché si possa "eventualmente realizzare un forno elettrico per Genova e gli stabilimenti del Nord".

Diminuiscono quindi i tempi per la decarbonizzazione dello stabilimento, punto sul quale Regione Puglia ed enti locali hanno concentrato il pressing. Da 12 a 8 anni nella prima ipotesi, da 12 a 7 nella seconda. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha spiegato che "laddove non intervenisse l’accordo rischieremmo di avere, da parte del Mase, l’autorizzazione per gli impianti così come sono adesso, senza avere la garanzia della decarbonizzazione".

Red. Eco.