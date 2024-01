Evergrande travolta dai debiti. Il tribunale chiede la liquidazione

Evergrande, il gigante del mattone cinese zavorrato da oltre 300 miliardi di debiti, ha gettato la spugna. Nonostante gli ultimi disperati tentativi nel weekend, non c’è stato accordo sul piano di ristrutturazione con i creditori e Linda Chan, giudice del tribunale di Hong Kong, ha dovuto prendere atto della situazione: unica via possibile, la liquidazione della società, ormai passata alla storia come l’immobiliare più indebitata al mondo. Formalmente, il tribunale di Hong Kong ha verificato "la mancanza di progressi da parte della società che presenta una proposta di ristrutturazione praticabile", ma il giudice Chan non ha mancato di esprimere la sua insofferenza davanti a una serie di tentativi che si trascinavano da settimane: "Quando è troppo è troppo". A Hong Kong Evergrande è stata sospesa dalle contrattazioni quando perdeva il 20,87%.

I mercati asiatici hanno reagito bene al colpo, grazie all’annuncio delle autorità cinesi sull’adozione di misure specifiche per sostenere i mercati azionari, già in bilico da tempo. A partire da ieri, infatti, la Cina ha sospeso le vendite allo scoperto delle azioni vincolate, una mossa che non si vedeva dal 2015, anno del crollo delle Borse cinesi. Così, malgrado il fallimento, l’Hang Seng di Hong Kong e l’indice Shanghai Composite hanno chiuso in positivo.

E anche i mercati occidentali non hanno dato segni di sbandamento. Non ci sono paragoni, del resto, con la crisi dei mutui subprime del 2008, anche perché la Cina non è un libero mercato: "È un momento di discontinuità, ma non è confrontabile col 2008. Questo perché il sistema interno, essendo un’economia socialista e centralista, ha margini di intervento diversi da quelli americani e occidentali. Il timone è in mano a Pechino: se prende la direzione giusta, si va verso la ripresa. In caso contrario, si avranno nuove debolezze. Il riflesso geopolitico andrà di pari passo. Una Cina debole ha bisogno di nemici esterni", spiega Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina.

L’ordine di liquidazione avrà un forte impatto sul sistema finanziario cinese, anche se le autorità stanno cercando di impedire conseguenze gravi. Sarà inevitabile un ulteriore crollo della fiducia nel settore immobiliare, che è imploso mentre le società immobiliari cercavano di far fronte ai propri obblighi a seguito di un giro di vite deciso quattro anni fa sui prestiti eccessivi nel settore.

La società di Shenzhen è venuta meno ai propri obblighi finanziari per la prima volta nel 2021, poco più di un anno dopo che Pechino aveva posto un freno ai prestiti immobiliari nel tentativo di raffreddare una bolla immobiliare. Il settore ha guidato il boom economico della Cina e ancora oggi è pari al 30% del Pil, ma i real estate developers incassavano prestiti mentre trasformavano le città in foreste di torri di appartamenti e uffici, sempre più difficili da vendere. Ciò ha contribuito a spingere il debito totale delle imprese, dei governi e delle famiglie oltre il 300% della produzione economica annua mentre anche altri protagonisti, tra cui Country Garden, il più grande promotore immobiliare cinese, sono finiti nei guai. Anche per questo la Cina ha deciso di sospendere prestiti azionari durante i periodi di lock-up concordati. Il giro di vite serve alla "creazione di un ordine di mercato più equo", mentre si prevede l’introduzione a marzo di ulteriori restrizioni al prestito di titoli sul mercato di rifinanziamento. Negli ultimi 5 anni, la Borsa di Hong Kong ha perso il 44% di capitalizzazione.