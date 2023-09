Evergrande, paura sui mercati. La crisi cinese arriva in Europa

La crisi di Evergrande – la società immobiliare più indebitata al mondo – è entrata in una nuova fase, da malato terminale, gettando un’ombra scura sulla tenuta dell’economia cinese: ieri il colosso immobiliare ha lasciato sul terreno un altro 7% alla Borsa di Hong Kong. E l’onda lunga della crisi immobiliare cinese sta arrivando anche sui mercati europei. Ieri Piazza Affari ha perso l’1%, nella quarta seduta negativa di fila, mentre lo spread ha superato i 190 punti, arrivando a 192, ai massimi da maggio. La situazione cinese è chiaramente insostenibile: secondo i dati ufficiali del Bureau statistico nazionale, in Cina sono rimasti invenduti 648 milioni di metri quadri di appartamenti, equivalente di 7 milioni di unità abitative da 90 metri quadri. Ma i danni causati dallo scoppio della bolla immobiliare sono soltanto all’inizio.

Evergrande ieri non ha potuto onorare una tranche di bond sul mercato interno per un valore di 4 miliardi di yuan (547 milioni di dollari), una goccia rispetto al debito totale onshore valutato in oltre 300 miliardi di dollari (più altri 30 miliardi offshore), ma tecnicamente si tratta di un default, attribuito alla sua principale filiale Hengda Real Estate Group. Il quartier generale di Evergrande, assediato, continua ad assicurare che troverà un modo per salvaguardare i diritti degli obbligazionisti cinesi, ma il default di Hengda sembra un altro chiodo sulla bara di Evergrande, tanto più che sulla stampa cinese è uscita la notizia dell’arresto di diversi dirigenti della società, tra cui l’ex chief executive Xia Haijun e l’ex direttore finanziario Pan Darong. Evergrande è diventato il simbolo della bolla cinese del mattone, dopo che per decenni il settore delle costruzioni di palazzi per abitazione e di grattacieli per uffici, sommato ai servizi immobiliari, aveva trainato la crescita, arrivando a rappresentare più del 20% del Pil. Mentre i costruttori continuavano a indebitarsi per aprire nuovi cantieri e non far scoppiare la bolla immobiliare e i cinesi mettevano i loro risparmi nel mattone, il mercato si è più che saturato e la Cina è punteggiata da intere città fantasma senza abitanti. Finalmente, Xi Jinping ha messo un freno alla crescita, osservando che "la casa serve per viverci, non per speculare".

Nel 2020 una nuova legge ordinò ai grandi costruttori di ridurre drasticamente il loro indebitamento e alle banche statali fu detto di non concedere più credito. Il governo di Pechino, resosi conto di aver rotto il giocattolo, ha evitato per mesi la formalizzazione del crac, consentendo a Evergrande di tirare avanti con continui pagamenti all’ultimo minuto di bond in scadenza. Dopo Evergrande, anche Country Garden ha rinviato all’ultimo il default, dopo aver registrato una perdita record e debiti per oltre 150 miliardi di dollari.