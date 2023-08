Evergrande dichiara bancarotta, la crisi del colosso immobiliare cinese e il rischio effetto domino

Evergrande, il colosso immobiliare cinese, dichiara bancarotta e fa tremare non solo l’economia del Paese asiatico ma spaventa un po’ tutte le economie mondiali.

China Evergrande, il promotore immobiliare cinese più indebitato al mondo e diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone, ha presentato istanza di fallimento e chiesto la protezione dai creditori in un tribunale a Manhattan. A riportarlo è un’agenzia Ansa.

La società ha invocato il capitolo 15 del codice fallimentare Usa, che protegge le società non statunitensi in fase di ristrutturazione dai creditori che sperano di farle causa o di bloccarle beni negli Stati Uniti.

Ma anche l'astronomico indebitamento del gigante immobiliare cinese, Country Garden, sta preoccupando i mercati. Il gruppo, un tempo considerato finanziariamente solido, lunedì scorso non è stato in grado di rimborsare due rate di interessi sui prestiti e rischia formalmente il default a settembre se non paga.

Una crisi che rischia di avere conseguenze pesantissime non solo in Cina ma a livello globale (un po’ sulla scia di quanto accaduto nella crisi dei mutui subprime in Usa nel 2007 e che ha dato il via alla grande crisi del 2008).

Un allarme che Mario Boselli, presidente dell’Italy China Council Foundation (più di 400 imprese associate per un fatturato complessivo che supera i 70 miliardi di euro all’anno) aveva lanciato ieri du Qn. "C’è sicuramente forte ansietà. Anche perché il crollo dell’immobiliare non è che la punta di un iceberg generato dalla crisi del debito, che ha rallentato l’economia cinese e creato forte incertezza. I consumi interni ne risentono e ne risentiranno ancora. I ricchi continuano ad essere tali, dunque l’industria del lusso non rischia molto, anche se per un po’ potremmo non avere nuovi compratori".