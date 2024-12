Gli eventi del Gruppo Monrif: dopo un 2024 da record arriva un 2025 di celebrazioni e nuovi appuntamenti

Roma, 16 dicembre 2024 – Le testate del Gruppo Monrif - QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – chiudono il calendario eventi del 2024 con risultati eccezionali e annunciano un ricco programma 2025, che celebrerà anche i 140 anni de il Resto del Carlino.

I numeri di un 2024 di successo

Con 40 eventi realizzati in 19 città italiane il Gruppo Monrif ha consolidato il proprio ruolo di leader nel panorama dell’informazione e dell’organizzazione di eventi di alto profilo. I numeri parlano chiaro:

119 brand partner coinvolt i;

i; 1,7 milioni di visualizzazioni video generati dai contenuti legati agli eventi;

generati dai contenuti legati agli eventi; 10.400 presenze live registrate;

registrate; una copertura social di oltre 4,1 milioni di persone.

I temi trattati

Gli eventi del 2024 hanno affrontato una vasta gamma di argomenti di interesse nazionale e internazionale, tra i quali:

distretti produttivi : gomma e plastica, trasporto, imballaggio, logistica, tessile, nautico, macchine agricole, carta, agroalimentare;

: gomma e plastica, trasporto, imballaggio, logistica, tessile, nautico, macchine agricole, carta, agroalimentare; innovazione e sostenibilità, intelligenza artificiale, politica ;

; empowerment femminile , cultura, inclusione e diversity, sicurezza stradale;

, cultura, e diversity, sicurezza stradale; finanza, economia del mare, agribusiness, enogastronomia, turismo, design, sport.

Le città protagoniste - Milano, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Prato, Verona, Bergamo, Ancona, Modena, Ravenna, Imola, Faenza, Cesena, Lugo, Forlì, Viareggio, Lucca, Sanremo - hanno ospitato eventi che hanno saputo coinvolgere istituzioni, aziende, esperti e cittadini, confermando il Gruppo Monrif come punto di riferimento nell’organizzazione di iniziative capaci di promuovere dibattiti su temi cruciali per il presente e il futuro.

Il programma eventi 2025

Il 2025 sarà un anno speciale per il Gruppo Monrif, che celebrerà i 140 anni de il Resto del Carlino con un programma di oltre 50 eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, in città come Firenze, Bologna, Sanremo, Ravenna, Bergamo, Milano, Modena, Ferrara, Pesaro, Macerata, Verona, Reggio Emilia, Arezzo, Rimini, Prato, Genova, Lucca, Pisa, Roma e Napoli.

Gli eventi del 2025 sono concepiti per consolidare la leadership del Gruppo Monrif nei territori storicamente presidiati dalle sue testate, ampliando il dialogo con le città al di fuori della tradizionale area di diffusione dei quotidiani del Gruppo.

Il quarto festival di Luce! nella splendida cornice di Palazzo Vecchio

Questo percorso, avviato con successo negli ultimi anni, continuerà a focalizzarsi su temi di grande rilevanza economica, sociale e culturale, rafforzando il ruolo di Monrif come promotore di dibattiti di alto valore per le comunità locali e nazionali.

Un momento cardine del 2025 sarà l’evento celebrativo dei 140 anni de il Resto del Carlino, che prenderà il via da Bologna per poi coinvolgere le principali realtà dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di spicco del giornalismo, della cultura e delle istituzioni, proponendo un ricco programma di conferenze, mostre e attività ideate per celebrare la storia e tracciare il futuro dell’informazione, sia a livello locale che nazionale.

Un impegno continuo per il futuro

“Con una rete capillare di eventi, il Gruppo Monrif conferma la sua missione di essere un motore di cultura, dialogo e innovazione, al servizio delle comunità e delle imprese. – dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – Grazie alla sinergia tra le sue testate, il Gruppo prosegue nel suo obiettivo di raccontare il presente e immaginare il futuro attraverso contenuti e iniziative di alto valore.”