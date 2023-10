La fatica di arrivare a fine mese: in difficoltà il 63% delle famiglie

Roma, 21 ottobre 2023 – Inflazione galoppante, prezzi dell’energia alle stelle e tassi in salita hanno eroso significativamente il potere d’acquisto delle famiglie italiane. Ma ora questo dato dell’esperienza comune di ciascuno trova riscontro anche negli ultimi numeri di Eurostat, che certificano il 2022 come anno nero per la possibilità di tirare avanti degli italiani.

Addirittura, più che negli altri grandi Paesi europei, tant’è che gli analisti di Eurostat, l’Ufficio di statistica dell’Unione europea, indicano che in Italia la quota di famiglie che riporta almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti nello scorso anno è sopra il 63%. Una percentuale, quella resa nota ieri, che ha fatto mobilitare in massa gli esponenti del Pd negli attacchi al governo Meloni e alla sua manovra recentemente approvata, trascurando, però, due elementi non secondari: che nel corso del 2022 anche i dem stavano nell’esecutivo di Mario Draghi e che, nei mesi scorsi, il caro energia e la stessa inflazione hanno comunque dato una prima tregua al calo del potere d’acquisto. Anche se, d’altra parte, il rallentamento della crescita fa ipotizzare che non vi siano stati consistenti miglioramenti.

Ma torniamo all’indagine Eurostat. “La divisione per Paesi – mettono in evidenza dall’ente di statistica europeo – mostra come la percentuale di famiglie che dichiara almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti varia da meno di un quarto in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo all’80,3 per cento in Bulgaria e all’89,6 in Grecia. L’Italia rientra in questa categoria – ovvero almeno il 63 per cento del totale – superando Francia, Polonia, Spagna e Portogallo. La media europea si attesta invece al 45,5 per cento”. Il dato, spiegano da Eurostat, tiene conto di sei valori nella capacità di arrivare a fine mese (da “molto facilmente” a “con grandi difficoltà”).

A livello europeo, si evince dal rapporto, tra il 2021 e il 2022, la percentuale di famiglie in grado di arrivare a fine mese molto facilmente o facilmente è diminuita: dal 27,3 al 24,1 per cento; mentre la percentuale di famiglie che incontra grandi difficoltà ad arrivare a fine mese è leggermente diminuita: dal 7 al 6,8 per cento. La quota di famiglie che arriva a fine mese abbastanza facilmente è aumentata dal 29,6 al 30,3, mentre al contempo la quota di famiglie che dichiara di aver avuto una qualche difficoltà è aumentata dal 36 al 38,7. Il tutto avviene mentre in Italia la tavola resta – dice Coldiretti – una componente importante della spesa familiare della quale assorbe in media circa il 18% delle risorse con un valore medio mensile per famiglia di 482 euro al mese.