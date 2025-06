Doccia fredda per gli sportivi: dall’1 luglio su Sky “scompare” Eurosport. A rischio tennis e ciclismo

Roma, 16 giugno 2025 – Doccia fredda per i tanti appassionati di sport, che dal prossimo 1 luglio non potranno più guardare Eurosport su Sky. La notizia, riportata da Italia Oggi, sancisce la rottura delle comunicazioni che pure si erano protratte, fra mille difficoltà, nelle scorse settimane, fra Sky Italia e Warner Bros. Discovery, allo scopo di rinnovare le intese per la messa in onda anche di film Warner e serie Hbo (l’accordo per questi ultimi è in scadenza al 31 dicembre 2025). Dunque, dall’1 luglio sarà possibile guardare Eurosport solamente su Discovery+, o sui canali in abbonamento di Dazn, oppure su quelli di Timvision. Dal 2026 invece, su Sky viene meno anche la possibilità di guardare i nuovi film Warner e le nuove serie Hbo, mentre restano gli archivi delle vecchie serie, e si potranno vedere le nuove stagioni di serie già in onda, anche se non ci sarà più l’esclusiva che garantiva notevoli ascolti. Un mancato accordo dannoso per entrambi Il mancato accordo creerà sicuramente danni a entrambi i soggetti, specie con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 alle porte, e di cui Eurosport detiene i diritti. Quando in passato Sky non ha trasmesso eventi detenuti da Eurosport, come durante le Olimpiadi estive di Tokyo del 2021, gli ascolti erano crollati. Dunque stavolta Eurosport per non essere accantonata dagli sportivi, dovrà probabilmente investire di più in pubblicità per far convergere l’attenzione sui propri canali, visto che perde il suo principale spazio di trasmissione con Sky. Al contempo però anche quest’ultimo subirà un contraccolpo negativo, visto che già gli abbonati hanno dovuto digerire la perdita della serie B di calcio, dei canali Fox e Disney, e ora di Eurosport, senza che gli abbonamenti registrassero un costo più basso. I tifosi di Sinner i più penalizzati Fra i tifosi più penalizzati vi sono sicuramente i tifosi di Sinner, e più in generale i tanti italiani appassionati di tennis. Infatti, sia gli Australian Open che il Roland Garros, due tornei Slam, dunque fra i più importanti dell’intera stagione sportiva, sono in quota esclusiva fino al 2030 ad Eurosport. Dunque, gli abbonati Sky non potranno vedere i match di Sinner e degli altri campioni del circuito, e nemmeno la Lever Cup, altro torneo spettacolare a squadre e che raccoglie i big del tennis. Per regolamento del canone Rai, alcuni incontri di Sinner e Musetti verranno comunque trasmessi dalla Rai, ma resta un problema per Sky ed Eurosport questo mancato accordo, i cui effetti si vedranno già nelle prossime settimane. Eurosport comunque, avendo in esclusiva anche molto ciclismo (Vuelta di Spagna, Giro delle Fiandre), nonché le Olimpiadi estive e invernali fino al 2034, e potendo dunque trasmettere alcuni di questi contenuti sui canali Rai, potrebbe anche giungere in futuro a flirtare con altri canali, forte della propria tematicità, dei diritti di esclusiva che possiede di grandi eventi sportivi, e della possibilità di trasmettere parte di questi eventi sui canali di Stato.