Allarme in Europa, mancano i chip per costruire le auto. “Blocco della produzione imminente”

Bruxelles, 29 ottobre 2025 – “Mancano i microchip e la produzione di automobili in Europa potrebbe interrompersi presto”. A lanciare l’allarme è l’associazione dei costruttori auto europea.

L'Associazione europei dei costruttori di automobili (Acea) “è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo. Da un sondaggio condotto questa settimana tra i nostri membri, alcuni prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio”. È quanto si legge in una nota dell'Acea che sottolinea come, al tempo stesso, “la controversia politica con la Cina rimane irrisolta”.

La Cina ha infatti recentemente deciso di sospendere la forniture di terre rare all’Europa, giustificandola con la necessità di approvvigionare prioritariamente le imprese nazionali.

Ma è la materializzazione di un problema noto perlomeno a partire dalla pandemia: la dipendenza dalle catene di fornitura e che, evidentemente, non è stato ancora risolto. Così la crisi tra Stati Uniti e Cina ha dato avvio ad un problema anche per l'Europa, dopo che il governo olandese ha deciso di assumere il controllo di Nexperia, di proprietà di Wingtech. Da qui la reazione cinese con il conseguente stop all'invio dei chip. La cui assenza si fa sentire nel settore automobilistico ma potrebbe rivelarsi solo la testa dell'iceberg. Secondo il quotidiano economico Handelsblatt la crisi potrebbe allargarsi: tutte le aziende europee operanti nel settore aerospaziale e della difesa che utilizzano chip Nexperia provenienti dalla Cina, la percentuale sale al 95% nel settore dell'ingegneria meccanica e all'86% in quello della tecnologia medica, sulla base di un'indagine che Handelsblatt ha affidato a Prewave, una start-up austriaca che utilizza l'intelligenza artificiale per individuare tempestivamente i rischi nelle catene di fornitura globali.