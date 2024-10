L’età media delle auto in Italia: i dati regione per regione

Roma, 12 ottobre 2024 – Si fa sempre più fatica a cambiare auto o comunque a prenderla nuova nonostante i frequenti incentivi. Anche il costo di mantenimento per le famiglie italiane è poi alto e allora si preferisce continuare a usare quella che si ha, anche se spesso si incontrano poi limiti nella circolazione, specie nelle grandi città, legati al tipo di motorizzazione, all'età del veicolo, e ad altri parametri che penalizzano le macchine più inquinanti. Il risultato è che il parco auto circolante in Italia è sempre più vecchio.

L'analisi di Facile.it

A testimoniarlo è un'indagine di Facile.it, che certifica il dato riguardante l'età media delle auto che viaggiano sulle strade del nostro Paese. A settembre 2024 è di 11 anni e 8 mesi, addirittura il 3% in più rispetto ad un anno fa. Continuando nella lettura dell’analisi si scopre che, vista l’età media dei veicoli, tra chi sceglie una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza Rca, ben il 39% opta per l’assistenza stradale.

L'anzianità incide sul premio assicurativo

L’anzianità di una vettura, oltre ad essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri, e ad inquinare più di un veicolo nuovo, incide anche sul premio pagato, visto che a parità di condizioni, dunque prendendo in esame lo stesso profilo di un assicurato con veicoli diversi, il premio medio pagato cresce con l'anzianità dell'auto. Con un’età media di 10 anni, la tariffa da sostenere per l’Rca è di circa 206 euro, dato che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 284 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni.

I dati regionali

Guardando all’età media delle vetture nelle varie regioni italiane, dall’analisi è emerso che le auto più vecchie si trovano in Basilicata, dove a settembre 2024 il valore ha raggiunto i 13 anni e 9 mesi, 2 anni in più rispetto alla media nazionale. Al secondo e terzo posto della classifica si posizionano il Molise (13 anni e 7 mesi) e, a pari merito, Calabria e Sicilia, dove – sempre mediamente – le vetture hanno 13 anni e 6 mesi. Ai piedi del podio troviamo la Sardegna (13 anni e 1 mese). Al lato opposto della classifica la Toscana, dove circolano le auto più ‘giovani’: lo scorso mese l’età media era di 10 anni e 7 mesi, 1 anno in meno rispetto alla media italiana. Seguono la Lombardia (11 anni e 1 mese) e il Lazio (11 anni e 2 mesi). Quarto posto tra le più virtuose per l’Emilia-Romagna, con una media d’età di 11 anni e 5 mesi, seguita dal Piemonte (11 anni e 7 mesi).