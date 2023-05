Estate, boom di viaggi: il 75% degli europei andrà lontano da casa

In prossimità dell’estate, è tempo di stime e previsioni su quanti saranno i turisti quest’anno e se l’inflazione e l’aumento del costo della vita abbiano influenza sulle vacanze. Un’indicazione importante su questi aspetti è fornita dai dati della ventiduesima edizione dell’Holiday Barometer, diffusi da Europ Assistance Italia.

Il mare resta la meta preferita

Una delle principali evidenze è che, nonostante un peggioramento generale dell’economia, vi è una tendenza (di portata europea) a voler viaggiare: ben il 75% dei cittadini europei, infatti, ha intenzione di trascorrere le proprie ferie lontano da casa. Una volontà riscontrabile anche tra la maggior parte degli italiani intervistati, che non è disposta in alcun modo a rinunciare alle proprie vacanze.

L’entusiasmo generale è legato, probabilmente, anche all’essersi lasciati alle spalle la paura della pandemia e alla grande voglia di tornare a viaggiare dopo anni di restrizioni e difficoltà. Non è un caso, infatti, che il mondo dei viaggi di questo 2023 è iniziato con grande slancio. E, secondo le previsioni, arriverà addirittura a raggiungere i numeri pre-pandemia del 2019. Il forte desiderio di viaggiare è attestato anche dalla crescita della propensione a prenotare in anticipo: in Italia più della metà degli intervistati ha prenotato le vacanze con almeno due mesi di anticipo e il 31% ha anticipato la propria prenotazione rispetto a quanto faceva in passato.

Fabio Carsenzuola, CEO di Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance, conferma l’euforia e la possibilità concreta che si possa tornare ad un grande numero di viaggiatori (nello specifico europei). Carsenzuola ha inoltre fatto notare la crescente propensione a viaggiare in modo sicuro, che porta i turisti a sottoscrivere una polizza assicurativa per il periodo delle proprie vacanze estive.

E se il budget medio destinato ai viaggi si mantiene intorno ai 1.800 euro, facendo segnare un +2% rispetto al 2022, ciò che sembra variare è il modo di trascorrere le proprie vacanze. Negli ultimi anni, infatti, si è sperimentato e attuato il lavoro da casa, lo “smart working”, che oggi viene svolto anche durante l’estate, per prolungare il tempo di permanenza nel luogo di riposo. Il fenomeno è detto “Workation” ed è in forte crescita. In particolare, in Italia, ben il 38% degli italiani (+9% sul 2022) soprattutto tra i 18 e i 34 anni, considera la possibilità di portare con sé il proprio lavoro.

Quanto alle mete, dallo studio in questione emerge che gli italiani, al pari dei francesi e gli spagnoli, sono orientati a rimanere all’interno dei confini nazionali: ha scelto di farlo il 59% degli intervistati. Un numero, però, in calo rispetto all’anno precedente (-6%).

Tra gli italiani che, invece, hanno deciso di viaggiare all’estero, la destinazione più gettonata è la Spagna: vi andrà il 15% del campione, seguita da Francia e Grecia. In ogni caso, la solita conferma arriva dal tipo di vacanza scelto dai turisti italiani: se da un lato cresce l’interesse per le città d’arte, la maggioranza predilige ancora trascorrere il proprio tempo libero presso le località marine.