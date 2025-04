Essilux premia i dipendenti italiani. Settimana corta e maxi incentivi

Settimana corta e premi di risultato per complessivi 40 milioni di euro. È quanto prevede l’accordo raggiunto tra le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti di EssilorLuxottica (foto: l’ad Francesco Milleri). La condivisione dei risultati del premio di risultato 2024 ha raggiunto un valore lordo di 40 milioni di euro, in crescita di oltre il 10% rispetto allo scorso anno, attraverso un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo che coinvolge oggi circa 13.000 dipendenti, il 10% in più nei dodici mesi. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, il premio base di 3.181 euro lordi può arrivare fino a circa 4.100 euro lordi e circa 4.400 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l’importo in beni e servizi welfare.

Le ‘settimane corte’, invece, sono state introdotte con l’ultimo contratto integrativo aziendale siglato con le organizzazioni sindacali: oltre 1.500 gli addetti delle fabbriche italiane che aderiscono volontariamente al nuovo modello orario avviato da EssilorLuxottica esattamente un anno fa e che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi l’anno a parità di stipendio. Nel 2025 la settimana corta ha registrato un incremento straordinario delle adesioni, con una crescita di oltre il 150% rispetto all’anno precedente.