Essilux lancia gli occhiali per l’udito: "Stiamo disegnando orizzonti nuovi"

Un paio di occhiali per sentire meglio? Non è una boutade, ma l’ultima novità lanciata sul mercato dal gruppo EssilorLuxottica, guidato da Francesco Milleri. Era stato proprio il presidente e ad del colosso italo-francese ad annunciare, due anni fa, l’ingresso di Essilux nel mercato delle soluzioni acustiche, con un occhiale "capace di cambiare il modo in cui le persone vedono e sentono". L’idea non era solo mettere insieme due dispositivi medici, ma creare un paio di ‘smart glasses’ (letteralmente, ‘occhiali intelligenti’) inediti, in grado di potenziare i due sensi dai quali dipendiamo maggiormente.

Nascono così gli occhiali Nuance Audio: disponibili da febbraio, questi occhiali incorporano una tecnologia audio particolarmente avanzata, realizzata per chi soffre di disturbi uditivi lievi o moderati. Studi scientifici recenti hanno stimato che almeno 1,25 miliardi di persone, nel mondo, soffrono, appunto, di questo genere di disturbi uditivi: una platea che risulta ancora poco servita, esattamente come accadeva, decenni fa, per i disturbi non gravi della vista. I dispositivi attualmente proposti, infatti, si rivolgono in primis a chi ha problemi uditivi severi. I consumatori, dal canto loro, sono spesso poco propensi a indossare apparecchi correttivi, per ragioni che vanno dallo stigma sociale al loro ridotto comfort, fino al prezzo e alla scarsa accessibilità.

Nuance Audio mira a rimuovere le barriere che hanno finora ostacolato l’adozione su più larga scala degli apparecchi acustici tradizionali. L’ad Francesco Milleri, commentando gli ultimi risultati finanziari a marzo 2025, ha dichiarato: "il nostro impegno per l’innovazione è più concreto che mai. Nuance Audio crea una nuova categoria di prodotto, con cui stiamo disegnando orizzonti nuovi".

Gli smart glasses rientrano nella strategia più ampia dell’azienda in ambito wearable e med-tech che sta trasformando, di fatto, il gigante degli occhiali in una vera e propria azienda tecnologica e innovativa. Solo nel 2024, il gruppo stima di aver investito nell’innovazione oltre un miliardo di euro.

Alla luce di questa prospettiva vanno lette anche le recenti acquisizioni concluse da Essilux, tutte nell’ambito delle soluzioni diagnostiche e delle tecnologie chirurgiche digitali, come la tedesca Heidelberg Engineering, l’italiana Espansione e, nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alle soluzioni acustiche, la francese Pulse Audition. Non a caso, la prestigiosa testata di innovazione americana Fast Company ha inserito Essilux tra le 10 aziende più innovative al mondo, assieme a nomi di spicco come Nvidia o Byd.