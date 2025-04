Essilux, il fatturato vola: + 8,1% . L’ad: "Solida traiettoria di crescita"

"Nel primo trimestre abbiamo mantenuto una solida traiettoria di crescita grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, che hanno svolto un ruolo determinante nel sostenere il nostro percorso tra wearable e med-tech": così il presidente e ad di EssilorLuxottica, Francesco Milleri (foto), e il vice ad Paul du Saillant commentano gli ottimi risultati della trimestrale. EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati pari a 6.848 milioni di euro, con un aumento del 7,3% a cambi costanti rispetto al primo trimestre del 2024 (+8,1% a cambi correnti). Il Nord America, che da solo rappresenta oltre il 40% dei ricavi del gruppo, è in crescita del 4%, mentre l’Asia e Pacifico aumenta a doppia cifra, "con la solida performance delle soluzioni per la gestione della miopia in Cina". EssilorLuxottica ha allo studio "misure per contrastare l’impatto dei dazi statunitensi sulle importazioni", spiega il gruppo. EssilorLuxottica conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo ‘mid-single digit’ dal 2022 al 2026 a cambi costanti, puntando a un range di 27-28 miliardi di euro

"Da Stellest, con i nuovi dati clinici a sei anni che ne confermano l’efficacia a lungo termine nel rallentare la progressione della miopia, fino al lancio di Nuance Audio che, già disponibile negli Stati Uniti, in Italia e in Francia, crea una nuova categoria di prodotto, l’impegno per realizzare i nostri obiettivi strategici è più concreto che mai", aggiungono Milleri e du Saillant.

Franca Ferri