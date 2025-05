EssiLux cresce nel medtech. Rilevate le cliniche Optegra

di Alberto Levi

EssilorLuxottica ha firmato un accordo per l’acquisizione da MidEuropa di Optegra, un gruppo attivo con oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici nel Regno Unito, in Repubblica Ceca, in Polonia, in Slovacchia e nei Paesi Bassi. Con i marchi Optegra, Lexum e Iris, il gruppo Optegra offre trattamenti e procedure per la correzione della vista supportati dall’intelligenza artificiale nelle fasi pre- e post-operatorie, tra cui chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all’età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser.

L’acquisizione, spiega il gruppo controllato dalla famiglia Del Vecchio, segna un significativo passo avanti nella strategia med-tech di EssilorLuxottica e contribuisce ad ampliare un’offerta che va ormai ben oltre montature e lenti per includere tecnologie IA all’avanguardia, wearable, apparecchiature medicali e soluzioni scientifiche per la cura della vista. "Con l’acquisizione di Optegra, entriamo oggi in una dimensione nuova, in cui percorsi completi di cura della vista, diagnostica avanzata, trattamenti terapeutici e chirurgia oculistica convergono in un’unica piattaforma integrata", hanno commentato l’ad di Essilux Francesco Milleri e il suo vice Paul du Saillant. "Grazie all’esperienza delle sue équipe mediche – proseguono –, Optegra porterà nuove competenze cliniche all’interno del nostro gruppo, permettendoci di rispondere alle esigenze dei pazienti con tecnologie e trattamenti per la cura della vista sempre più all’avanguardia, perfettamente integrate in un ecosistema affidabile che darà forma concreta alle nostre ambizioni nel med-tech".

Con gli "asset strategici" di cui dispone, concludono, Essilux potrà "realizzare questa visione: un network distributivo capillare con approcci clinici innovativi, smart eyewear con funzioni integrate per aiutarci a prenderci cura della nostra salute e capacità diagnostiche in grado di individuare patologie diverse, dalle malattie neurodegenerative alle disfunzioni cardiovascolari". "Entrare a far parte di EssilorLuxottica segna l’inizio di una nuova fase di trasformazione per Optegra. La loro leadership nella cura della vista, assieme alla nostra eccellenza clinica e a un approccio costruito attorno alle esigenze del paziente, dà vita a una piattaforma innovativa in grado di ridefinire il paradigma dei servizi oftalmici in Europa", ha dichiarato l’ad di Optegra Eye Health Care, Peter Byloos, secondo cui la partnership "non soltanto accelera il nostro percorso di crescita, ma rafforza anche la nostra capacità di offrire ai pazienti soluzioni avanzate, digitali e integrate".

L’operazione, nella quale Essilorluxottica è stata assistita da Rothschild, dovrebbe concludersi entro il 2025 ed è soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie competenti e alle consuete condizioni di mercato.