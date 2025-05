Essilux costruisce il futuro. E punta sull’azienda digitale

"Siamo un’azienda che non si limita a guardare al futuro, ma vuole costruirlo attraverso gli occhi di ciascuno di noi". Lo ha dichiarato Francesco Milleri (nella foto), presidente e amministratore di EssilorLuxottica, all’apertura dell’assemblea annuale degli azionisti del gruppo, tenutasi ieri a Parigi. All’interno del gruppo Essilux – nato sette anni fa dall’unione tra la francese Essilor e l’italiana Luxottica, fondata da Leonardo Del Vecchio – la Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, detiene il controllo di oltre il 32% delle quote azionarie.

Gli azionisti di EssilorLuxottica hanno approvato tutte le 17 delibere presentate dal Consiglio di amministrazione all’assemblea, comprese quelle relative alla distribuzione di un dividendo di 3,95 euro per azione, per l’anno fiscale 2024, e alla politica di remunerazione applicabile agli amministratori esecutivi della società. "Desideriamo ringraziare tutti i nostri azionisti, compresi i quasi 100.000 dipendenti azionisti, per la fiducia e il sostegno in una fase di profonda evoluzione del nostro gruppo – ha proseguito l’ad, coadiuvato dal suo vice Paul du Saillant -. Stiamo rendendo EssilorLuxottica una società più forte nel med-tech e nel ‘wearable computing’ (letteralmente, ‘dispositivi tecnologici indossabili’, ndr), costruendo le nostre strategie di sviluppo su una struttura industriale e logistica senza pari nel settore dell’ottica e su un portafoglio di marchi iconici unico sul mercato. Questa strategia non solo genera valore per tutti, con l’approvazione di un dividendo a 3,95 euro – quasi doppio rispetto al primo pagato nel 2018 – ma anche opportunità di crescita future e di profonda innovazione che siamo fiduciosi di poter condividere con tutti i nostri stakeholder".

Dalla sua nascita, nel 2019, la capitalizzazione in Borsa di EssilorLuxottica è in effetti raddoppiata (+93%), da 59 a 115 miliardi di euro, con il fatturato cresciuto del 52,4% (da 17,3 miliardi nel 2019 a 26,5 miliardi nell’esercizio 2024).

In quanto presidente della Delfin, coinvolta in numerose partite del risiko bancario in corso, Milleri ha commentato anche l’Ops di Mediobanca su Banca Generali. "Vorremmo che in queste operazioni non ci fossero né vincitori né vinti. Come Delfin siamo coinvolti sia in Mediobanca sia in Generali, con un investimento simile. Se ci spiegheranno che questa operazione è positiva sia per Mediobanca, sia per Generali, ci esprimeremo a favore. Da parte di Generali non ci sono state indicazioni e noi abbiamo sempre sostenuto i progetti validi, capaci di creare valore per tutti".