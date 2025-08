Essilux conquista la belga A&R. Focus sulla tecnologia per le lenti

Quando si dice “vederci chiaro”. EssilorLuxottica non si accontenta di produrre lenti, ma vuole garantirne la perfezione fino al micron. Per questo prosegue la sua campagna acquisti mettendo le mani su Automation & Robotics (A&R), azienda belga specializzata nei sistemi automatizzati per il controllo qualità delle lenti da vista. Fondata nel 1983, A&R è diventata un punto di riferimento mondiale nella metrologia ottica avanzata: i suoi macchinari ad alta precisione e i software proprietari sono oggi impiegati da alcuni tra i principali produttori di lenti oftalmiche nel mondo.

Per Essilux si tratta della sesta acquisizione nel 2025, segno di una strategia espansiva focalizzata soprattutto sul rafforzamento della propria piattaforma tecnologica industriale. L’obiettivo è "migliorare la qualità e le performance delle soluzioni oftalmiche", hanno spiegato in una nota congiunta Francesco Milleri, presidente e ceo del gruppo, e il suo vice Paul du Saillant, aggiungendo che "l’integrazione di A&R rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di eccellenza".

Con questa mossa il gruppo franco-italiano consolida la sua posizione nella digitalizzazione dei processi produttivi oftalmici, un segmento sempre più critico nel settore ottico, in cui l’automazione si lega strettamente alla personalizzazione, alla tracciabilità e alla velocità di produzione.

In realtà, l’operazione ha un respiro più ampio. Da inizio anno, Essilux ha inanellato acquisizioni chirurgiche con l’obiettivo di controllare l’intera filiera industriale, dall’innovazione dei materiali alla produzione, fino alla verifica metrologica e alla distribuzione. Un approccio che riecheggia il modello Apple: verticalizzazione e sinergie tra tecnologia, prodotto e mercato.

La società belga era finita nelle mani del management e del fondo Wallonie Entreprendre, ma la forza contrattuale di Essilux – un gruppo da oltre 24 miliardi di euro di ricavi – ha fatto la differenza. Il prezzo dell’acquisizione non è stato reso noto, ma l’intento è chiaro: consolidare la leadership in un comparto in forte crescita come quello delle lenti oftalmiche, anche grazie a nuove esigenze legate a digitalizzazione, invecchiamento della popolazione e device indossabili. In questo contesto, il controllo di qualità automatizzato non è un dettaglio tecnico, ma un asset strategico funzionale all’obiettivo di Essilux di dominare il futuro della visione globale.

A confermare l’importanza dell’operazione è la reazione del mercato: il titolo EssilorLuxottica, quotato alla Borsa di Parigi, ha chiuso in rialzo nella giornata dell’annuncio, segno che le prospettive offerte dall’innovazione nel segmento delle lenti intelligenti convince investitori e analisti.