EssilorLuxottica, trimestre record. I ricavi volano a 6,8 miliardi (+11%)

"Con il miglior trimestre dalla creazione del gruppo a oggi, celebriamo un traguardo che conferma la forza della nostra visione e il talento di un management giovane e brillante, capace di ottenere risultati eccellenti ovunque nel mondo e in qualsiasi contesto di mercato". Un misto di gioia e soddisfazione quello espresso dalle parole di Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica a conclusione del brillante terzo trimestre dell’anno appena conlcuso. EssilorLuxottica ha registrato infatti ricavi consolidati pari a 6.867 milioni, con una crescita anno su anno dell’11,7% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti. Si tratta del migliore trimestre di sempre, con il settore ‘wearable’ in forte crescita e un portafoglio in espansione. I business vista e sole sono in crescita del 5% a perimetro e cambi costanti, mentre le aree del Nord America e dell’Emea (Europe, Middle East e Africa) sono in aumento a doppia cifra in entrambi i segmenti, professional solutions e direct to consumer.

"Entriamo nel quarto trimestre con slancio e un’ambizione chiara: guidare una trasformazione profonda per disegnare orizzonti e possibilità nuove all’intersezione tra innovazione, scienza e potenziale umano" continuano i due. E infatti, il gigante mondiale delle lenti e delle montature per occhiali nato dalla fusione con la Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio, sta evolvendo molto velocemente, a partire dalle collaborazioni con il mondo tech, concretizzate nel futuristici occhiali Ray-Ban Meta.

"Lo scorso settembre abbiamo presentato il nostro portafoglio di AI Glasses più innovativo di sempre. Con le nuove generazioni di Ray-Ban Meta e Oakley Meta e con Meta Ray-Ban Display, continuiamo a ridefinire i confini dell’innovazione wearable e del potenziale umano". E per gli smartglasses "anticiperemo la capacità produttiva prevista di 10 milioni di pezzi annui, originariamente pianificata per fine 2026" ha annunciato.

Durante i festeggiamenti è stata resa nota anche una nuova acquisizione: quella di RetinAi. "Acceleriamo nel med-tech con le cliniche oftalmiche di Optegra e ora con RetinAI: stiamo creando una piattaforma unica in cui convergono percorsi completi per la cura della vista potenziati dall’IA e trattamenti terapeutici per migliorare l’esperienza di cura", concludono Milleri e du Saillant. E la Borsa premia la strategia: il titolo di EssilorLuxottica negli ultimi tre mesi è salito del 13%, più del doppio della Borsa di Parigi, non toccata dalla situazione politica francese.