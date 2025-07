EssilorLuxottica, ricavi al +7,3% : "Guidiamo la trasformazione tech"

"Abbiamo chiuso un primo semestre solido, con ricavi in crescita in tutte le aree geografiche e in tutti i business. Un risultato che conferma la qualità del nostro percorso anche in un contesto volatile e in linea con gli obiettivi di lungo periodo". Così Francesco Milleri, presidente e ad, e Paul du Saillant, vice ad di EssilorLuxottica commentano i conti delle semestrale presentati ieri. "Stiamo aprendo la strada a una trasformazione profonda del settore, poiché l‘occhiale diventerà sempre più una piattaforma tecnologica dove intelligenza artificiale, sensoristica e soluzioni medicali digitali permetteranno a tutti di accedere a nuove possibilità ed esprimere il proprio potenziale. Il successo dei Ray-Ban Meta, il lancio dei Performance AI glasses Oakley Meta e il debutto positivo degli occhiali Nuance Audio sono traguardi importanti lungo questa nuova frontiera".

Veniamo ai conti: nel secondo trimestre dell’anno, EssilorLuxottica ha registrato una solida crescita del fatturato, mantenendo lo stesso ritmo di crescita del primo trimestre: +7,3% a cambi costanti e +3,2% a cambi correnti, principalmente per effetto della svalutazione del dollaro americano, a 7.175 milioni. Il mix di ricavi ben bilanciato e diversificato ha continuato a sostenere la performance, con un contributo addizionale derivante dalle acquisizioni (in particolare Supreme e Heidelberg Engineering, entrambe consolidate dal 1° ottobre 2024).

Il margine operativo si è confermato al livello del primo semestre dell’anno precedente, con un utile operativo adjusted a 2.532 milioni (+7,1% e +4,1%) pari al 18,3% dei ricavi a cambi costanti, nonostante l’effetto sfavorevole legato all’introduzione dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti.

Prosegue il successo degli AI glasses, con Ray-Ban Meta che ha più che triplicato le vendite su base annua. I nuovi Oakley Meta, annunciati a giugno, saranno disponibili entro l’estate con la collezione Hstm con lenti Oakley Prizm. Nuance Audio, lanciato a febbraio negli Stati Uniti e in Italia, e successivamente in altri quattro paesi europei (Francia, Regno Unito e Germania, e in Spagna da luglio) è oggi disponibile in circa 10 mila punti vendita nei sei Paesi, sia nel canale wholesale sia in quello retail. Il prodotto si sta dimostrando efficace per disturbi uditivi da lievi a moderati.

Oltre ai wearable, il business tradizionale legato alla cura della vista, che continua a rappresentare la maggior parte del fatturato del gruppo, ha confermato una solida traiettoria di crescita. A livello geografico, nel secondo trimestre, tutti i mercati hanno ancora una volta contribuito in modo significativo alla crescita del gruppo di lenti e occhiali.