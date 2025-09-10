EssilorLuxottica investe sull’Italia. Progetti hi-tech e settimana corta

di Ottavia Firmani

Si lavora quattro giorni a settimana, e si riposa venti giorni in più all’anno. Questa la novità principale introdotta dal nuovo accordo firmato tra la multinazionale italo-francese EssilorLuxottica e le segreterie nazionali, i coordinatori nazionali e il coordinamento sindacale di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

Si procede a sperimentare la settimana corta in un intero sito produttivo e a produrre i primi componenti per dispositivi ‘wearable’ in Italia. L’annuncio, arrivato dalla sede di Agordo (Belluno) dell’azienda, conferma la volontà di mantenere il modello di organizzazione del lavoro a settimane corte (introdotto con successo più di due anni fa dal contratto integrativo aziendale 2024-2026), che prevede, appunto, 20 giorni di riposo aggiuntivi l’anno, principalmente il venerdì, a parità di stipendio.

L’obiettivo è di estendere per la prima volta il modello a un intero sito produttivo a partire dal prossimo 1 gennaio, permettendo a tutto il personale di beneficiarne, senza alcuna riduzione retributiva. "Questo accordo – commenta Francesco Milleri, presidente e ad di EssilorLuxottica – riflette la nostra tensione verso l’innovazione. Crediamo nell’importanza di sviluppare nuovi modelli che, attraverso una diversa gestione del tempo, favoriscano contemporaneamente la qualità della vita e la qualità del lavoro".

E per quanto riguarda la sostenibilità della manifattura italiana, EssilorLuxottica e i sindacati hanno concordato anche la possibilità di avviare progetti pilota per la produzione in Italia di componenti per dispositivi ’wearable’ e di avviare percorsi di stabilizzazione a tempo indeterminato di lavoratori potenzialmente impiegati anche in questo innovativo settore. Si attendono quindi i dettagli, che verranno definiti, entro la fine dell’anno, con specifici tavoli tecnici.