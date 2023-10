EssilorLuxottica: fatturato +5,2% a 6,29 miliardi

Nel terzo trimestre dell’anno EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 6,29 miliardi, con un aumento del 5,2% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2022. Nei primi nove mesi l’aumento dei ricavi è del 7,2% a cambi costanti. La società conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo a ‘mid-single-digit’ dal 2022 al 2026 e prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19 e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo. Il terzo trimestre per Essilux ha visto "una leggera decelerazione rispetto al primo semestre a causa del retail sole più debole anche nell’area Europe, Middle East, and Africa (Emea) oltre che in Nord America, e di una base di confronto più difficile in Asia-Pacifico", afferma il gruppo. "Il segmento vista ha confermato la propria resilienza potendo contare su un solido price-mix sostenuto dal successo del lancio di Varilux XR Series a livello globale e da una costante ed eccellente performance di Stellest. Entrambi i segmenti hanno contribuito equamente al risultato complessivo" spiega Essilux.